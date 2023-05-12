台學者黃奎博：美中深度綑綁不可能長期不接觸

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右四）同美國白宮國家安全顧問蘇利文（左三）在奧地利維也納會晤。（新華社）

對於中國近日外交策略峰迴路轉，突然回到與美國的高層接觸互動的軌道上，中共 外事辦主任王毅 在奧地利維也納與美國白宮國家安全顧問蘇利文做了超過八小時以上的會談，台灣政大外交系副教授黃奎博認為，美中之間彼此的外交與國安議題，都深深倚賴對方，不可能長期不接觸；而汽球事件迄今不過三個月，但美中的重新接觸可能在一個月前，即今年四月就已經展開。

黃奎博認為，美中各自的安全都深度依賴對方，這其中包括像台灣問題、烏克蘭問題，以及像是沙烏地阿拉伯與伊朗的關係、敘利亞問題或是朝鮮半島問題等，都與對方息息相關，就連目前中國一直拋售在美債，也反映了美中安全利益深度綑綁的現實。

他表示，現在的狀況只是回到了2月初高空汽球事件以前的美中互動狀態，而中國先前的對美會面要求的冷淡姿態，他認為主要是一種談判策略。中共過去在外交上，只要是無損於自己的利益，不會對自身的力量造成損害，往往會擺出高姿態，讓對方感到壓力，感染某種恐懼或疑惑，讓對方在不可承受的壓力下做出讓步。

對於這次的商談內容，他認為釋出的訊息雖然不多，但就從雙方會談的時間長度即可判斷應該頗有一些進展，如果只是盍各言爾志，三、四個小時就可以走人了。

他認為，王毅與蘇利文見面，它一定是在更早之前就已由雙方的中層官員進行多個回合的磋商之後，才可能讓兩個人坐上談判桌，因此雙方的接觸應該在更早前，很可能一個月前就已開始了，如果這個時間計算，北京 刻意冷落華府的時間可能只有一個多月到兩個月的時間而已。

對於中國從國家副主席韓正，到外長秦剛、外事辦主任王毅都在歐洲，這顯示北京將歐洲當成重要的外交戰場。而爭取歐洲的戰略可能從更早前就已經開始了，這要從去年11月德國總理蕭茲突然率團訪問中國開始，到習近平在G20先了荷蘭總理並邀請訪中，到今年3、4月西班牙總理桑傑士、法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩訪問中國，中國的動作就沒有斷過。

這個策略也展現了成效，黃奎博表示，中國其實是看準了歐洲有心實現戰略自主的企圖，因此做出相應的努力，而其成效是，歐洲紛紛表示歐洲不可以跟中國脫鉤。范德賴恩在訪陸回到歐洲後開始講去風險（de-risking），這就是要取代脫鉤（de-coupling）的政策，因為歐洲深知不可能跟中國脫鉤，但這也讓美國十分不高興。