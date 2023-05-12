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歐盟對中提新3點：價值差異、經濟安全、戰略安全

歐盟對中提新3點：價值差異、經濟安全、戰略安全

中央社／布魯塞爾12日專電
歐洲聯盟12日在斯德哥爾摩集會討論如何重新校準中國政策，聚焦在價值差異、經濟安全與戰略安全3個重點。（歐盟理事會輪值主席國瑞典提供）
歐洲聯盟12日在斯德哥爾摩集會討論如何重新校準中國政策，聚焦在價值差異、經濟安全與戰略安全3個重點。（歐盟理事會輪值主席國瑞典提供）

歐洲聯盟外長會議今天對中國政策達成基本共識，歐盟外交首長波瑞爾在會後記者會歸納3項重點：價值差異、經濟安全與戰略安全，而後者2大核心議題為台灣和烏克蘭

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟對外事務部（EEAS）在會前提供名為「重塑我們與中國的關係，與中國交往，與中國競爭」參考文件，受到外長們歡迎，並在重新校準歐盟對中國戰略上達成基本共識。

波瑞爾將外長會議討論了4小時的中國議題歸納為3個重點，首先，「關於中國，我們有價值觀的問題」，包括政治體制、對人權的理解都不同，是必須面對的問題。

其次是經濟安全問題。歐盟對中國逆差大，貿易關係非常不平衡，「我們必須平衡它，也必須避免依賴（中國）」。

第3是戰略安全，波瑞爾說：「這有2個主要議題：台灣，以及俄羅斯對烏克蘭的侵略。」

他表示，歐盟持續「一個中國政策」的立場，並將與中國和美國往來，以保持台海現狀、「反升高」（de-escalating）緊張情勢。

對烏克蘭，他說如果中國無法促使俄國撤軍，歐盟就不可能與中國發展正常關係。

波瑞爾說，接下來將會把各國外長的看法整合到前述參考文件，以供6月底的歐盟27國領導人高峰會討論、形成一致政策。同時，他也將與歐盟執委會（European Commission）共同準備一份關於經濟安全措施的提案。

歐盟 烏克蘭 俄羅斯

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