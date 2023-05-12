我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

6月移民排期公布 親屬和職業移民各項原地踏步

記者張筠／華盛頓報導
2023移民看板，6月截期表。（資料來源╱國務院 製表╱記者張筠）
2023移民看板，6月截期表。（資料來源╱國務院 製表╱記者張筠）

國務院11日公布2023年6月移民排期，親屬移民各項皆無變化；職業移民中國出生僅第三優先(非技術勞工)前進四個多月，其他各項原地踏步；職業移民非中國出生第一優先、第五優先非區域中心和區域中心都有名額，無需排期，其他各項原地踏步。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)沒有變化；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)原地踏步；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)沒有變化；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生無需排期，有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生也無變化；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步；非中國出生也原地踏步；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進四個多月，非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(特殊人員)原地踏步；非中國出生也無變化；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心原地踏步，非中國出生兩項均有名額，無需排期。

移民 勞工 國務院

上一則

防疫遣返令終結現邊境危機 亞利桑納籲宣布緊急狀態

下一則

蘇利文、王毅 奧地利會晤 2天長談逾8小時

延伸閱讀

湧大量無證客 邊境州求解法 亞利桑納籲宣布緊急狀態

湧大量無證客 邊境州求解法 亞利桑納籲宣布緊急狀態
移民危機前夕 紐約市長簽行政令放寬庇護客安置條件

移民危機前夕 紐約市長簽行政令放寬庇護客安置條件
楊瀾曬圖力證沒移民沒綠卡 網友歪樓：visa那張最漂亮

楊瀾曬圖力證沒移民沒綠卡 網友歪樓：visa那張最漂亮
6月移民排期 親屬和職業移民各項原地踏步

6月移民排期 親屬和職業移民各項原地踏步

熱門新聞

英國凱特王妃頭戴桂冠水晶銀飾出席6日國王查理三世加冕大典。（美聯社）

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

2023-05-06 08:23
英國國王查理三世（右）6日舉行加冕大典，兒子威廉王子（中）在宣誓後親吻父親臉頰。（截取自NBC直播影片）

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

2023-05-06 08:36
德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案後，大批警力趕抵現場。(美聯社)

德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃

2023-05-06 22:25
哈利（中後）的臉被姑姑安妮長公主（中前）的帽子上面羽毛裝飾擋住。（截取自The Sun影片）

哈利被姑姑頭上「那一根」擋住畫面 皇室打壓奇招？

2023-05-06 12:45
研究指出，安全的退休儲蓄個人要37萬元，夫妻要70萬元，但嬰兒潮世代四成手邊並沒有退休儲蓄。（Getty Images）

嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠

2023-05-09 02:30
美國地區型銀行接連爆雷，包括位於鳯凰城的西方聯盟金控在內的幾家銀行股價重挫，引起金融界和存款戶擔心。(Getty Images)

研究：逾186家地區性銀行 可能倒閉

2023-05-04 22:38

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效