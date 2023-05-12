6月移民排期公布 親屬和職業移民各項原地踏步
國務院11日公布2023年6月移民排期，親屬移民各項皆無變化；職業移民中國出生僅第三優先(非技術勞工)前進四個多月，其他各項原地踏步；職業移民非中國出生第一優先、第五優先非區域中心和區域中心都有名額，無需排期，其他各項原地踏步。
親屬移民類：
第一優先(公民的成年未婚子女)沒有變化；
第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)原地踏步；
第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；
第三優先(公民已婚子女)沒有變化；
第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。
職業移民類：
中國出生第一優先原地踏步，非中國出生無需排期，有名額；
中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生也無變化；
中國出生第三優先(一般類)原地踏步；非中國出生也原地踏步；
中國出生第三優先(非技術勞工)前進四個多月，非中國出生原地踏步；
中國出生第四優先(特殊人員)原地踏步；非中國出生也無變化；
中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心原地踏步，非中國出生兩項均有名額，無需排期。
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