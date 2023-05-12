蘇利文、王毅 奧地利會晤 2天長談逾8小時

白宮國家安全顧問蘇利文(右)、中共外事辦主任王毅(左)。(美聯社、歐新社)

白宮國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）10日到11日在奧地利維也納與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 會晤，討論美中關係、全球與區域安全議題、俄烏戰爭和兩岸議題；這是美中自今年二月氣球事件以來，華府與北京外交最高層級的對話，讓外界嗅到雙邊修復關係的訊號。

美軍二月發射飛彈打下飄進領空的中國偵察氣球，國務卿布林肯 （Antony Blinken）隨即宣布延後訪問中國，中國也切斷包含軍方在內諸多對美溝通管道。

雙邊關係惡化數月，直到最近，美國氣候特使柯瑞（John Kerry）透露他將到中國訪問，美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）則拜會了中國國務委員兼外交部長秦剛，布林肯也拋出可望在今年訪問中國的訊息。

中國官媒新華社11日也少見的主動發布王毅與蘇利文在維也納會晤的消息。

白宮：坦率、實在且建設性

白宮國家安全顧問蘇利文。(路透)

白宮11日表示，兩人在維也納舉行兩天的會談，針對美中關係的重要議題、全球與區域安全議題、俄烏戰爭和兩岸議題等，展開坦率、實在且建設性的討論。

拜登政府資深官員表示，美中雙邊意識到氣球的「不幸事件」導致美中交流略微停滯，希望能翻篇了，並尋求重新建立正常管道對話。

資深官員表示，美國對於捍衛主權完整的立場依然不變，不過現在美國希望能向前看，這種類似中方氣球飛越美國上空，侵犯美國主權的事情不能再發生之外，也希望能處理其他正在發生的議題，以及雙邊關係現存的緊張狀態。

資深官員以「坦率、實在且具建設性」來形容蘇利文和王毅的對話，美國依然主張可以競爭但不必衝突的基調；蘇利文和王毅斷斷續續地談，總共談了8到10小時，美中雙方均認為必須增加高層互動，來維持溝通並管理競爭。

蘇利文臚列若干牽涉雙邊關係的議題，包含關切被中方不公正拘留的美國公民，美國隨時準備好在反毒等議題上與中國合作，交換對烏克蘭戰爭的看法，並對中方可能軍援俄羅斯表達關切。

雙方談及美中及兩岸議題

中國外事辦主任王毅。(美聯社）

有關兩岸議題，官員轉述，蘇利文重申，美國依然致力於基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策；蘇利文指出，美國反對任何一方片面改變現狀，無論是中方或台灣，美國不支持台灣獨立，並期望透過和平方式解決兩岸分歧。

官員表示，美中官員深入討論了美國如何有效地管理兩岸關係，以及承認雙邊對於涉台議題的想法南轅北轍。

白宮表示，這場會晤是美方致力維持溝通管道暢通，並負責任地管理競爭的作為之一；雙邊同意在去年拜習會所建立的基礎上，維持這項重要的戰略溝通管道，以推動上述目標。

未來數月可望有更多互動

對於布林肯何時訪問中國，以及總統拜登期望直接與中國國家主席習近平對話，資深官員表示，沒有討論到布林肯訪問的具體日期，不過，可望在未來數月內有更多互動。

資深官員並未說明拜習通話的安排，只提及雙方都意識到美中領袖溝通的重要性。

曾在歐巴馬時代擔任美國國務院亞太助卿的亞洲協會政策研究所（ASPI）副主席羅素（Daniel Russel）分析，伯恩斯和蘇利文分別與中方官員會談，不代表著美中關係一定會好轉，也不表示布林肯可以立即訪問中國，或者拜習通話會很快發生。

優先議題 恐都不會讓步

羅素表示，美中官員在這場會談中還是傳遞了一些嚴厲且憤怒的訊息，在台灣、科技禁令、俄烏、軍事衝突風險和偵察氣球等議題上，向對方傳遞了抱怨和警告。

羅素表示，蘇利文和王毅都不會在各自的優先議題上讓步，不過這些會議能創造可能性，讓他們找出穩定關係的共同點。