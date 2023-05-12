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CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職

CNN：副國務卿薛曼 將在夏天離職

記者張文馨、編譯盧炯燊／綜合報導
據傳副國務卿薛曼預定夏天辭職。(美聯社)
據傳副國務卿薛曼預定夏天辭職。(美聯社)

國務卿布林肯指派主管中國政策的副國務卿薛曼(Wendy Sherman)預定夏天辭職。有線電視新聞網(CNN)11日引述知情人士報導，薛曼離職事，不久後將正式宣布，目前不知接任人選。

薛曼主責美中關係 接任者尚不明

報導指，在目前整個拜登政府期間，薛曼一直是國務院核心人物。 她專注於關鍵的外交政策目標和挑戰，包括美中關係。 

薛曼2021年4月獲參院同意，成為首位出任副國務卿的女性官員，負責處理美中關係。

到目前為止，薛曼是拜登政府任內訪問中國的國務院最高層官員；她在前年7月底訪問天津，與時任國務委員兼外長王毅會談，會前一度協商未果，傳出訪問延後的訊息。

國務院去年底掛牌成立「中國事務協調處」(Office of China Coordination，又稱「中國組」)時，國務卿布林肯和薛曼共同揭牌，東亞局負責中蒙台事務的副助卿華自強(Rick Waters)兼任中國處處長，向亞太助卿康達(Dan Kritenbrink)以及薛曼報告。

氣球事件讓對中制裁延後 「中國組」士氣受挫

中國偵察氣球今年2月飛越美國本土領空時，布林肯和薛曼召見中國駐美大使館資深官員，並直接與北京資深官員聯繫，表明這是一起不可接受且不負責任的事件。

據報導，薛曼去職的訊息將近日內公布，目前還不知道由誰接任，知情人士表示，薛曼的工作成績亮眼，對接手的人來說是很大挑戰。

薛曼離職原因仍不明確。

但路透11日報導指，今年2月發生中國偵察氣球事件後，美國一些官員相信將會激發美國新一輪制裁中國行動，然而實際相反，國務院為防止美中關係進一步受損，暫緩原計畫針對中國的各個行動，但做法打擊了國務院內「中國事務協調處」的士氣。

據傳副國務卿薛曼預定夏天辭職。(路透)
據傳副國務卿薛曼預定夏天辭職。(路透)

路透報導，根據四名消息人士及路透取得的內部郵件指出，國務院內有一個「競爭行動」(competitive actions)日程表，是拜登政府有關中國計畫的機密清單，主要是推動對中國採取更嚴厲行動的計畫，包括人權相關的制裁、出口管制和其他敏感行動。

在氣球事件後，國務院決定推遲國務卿布林肯原定的訪問北京計畫以示不滿，然而卻也推遲了針對中國的行動計畫。

「國務卿指示『非氣球』行動」

中國組負責人、副助理國務卿華自強2月6日在一封給員工的電郵說：「國務卿的指示是推動『非氣球』行動，這樣我們可以專注在對應和仔細斟酌回應。我們可以在幾星期內重新審視其他行動。」

消息人士說，直到今天對中國的制裁行動仍未實行，甚至延遲對電信設備製造商華為實施出口許可規定，以及推遲對侵犯維吾爾族人權的中國官員實施制裁，令中國組人員的士氣大受打擊。

拜登政府一直防止與中國關係進一步惡化，華府必須與北京保持溝通渠道暢通，以避免誤判及更好管控危機。

但消息指出，目前的政策過於緊跟早期的接觸策略，這就是通過對中國讓步來換取高層對話，然而卻往往成效不彰。

消息也指出，布林肯已將對中國政策的主要職責交給副國務卿薛曼。

華自強今年3月在一次工作人員會議上表示，根據薛曼的指示，對中國氣球事件，國務院要向前看，而她目前正急於重新安排布林肯的訪問北京行程。

延遲制裁的決定除了令部分美國官員感到震驚外，也反映出拜登政府內部，對中國採取更嚴厲行動(鷹派)或是更克制做法(鴿派)存在極大分歧。

薛曼 國務卿 國務院

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