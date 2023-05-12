分析：中國晶片加速「去美化」 高端製程仍難克服

美中科技晶片戰，美方出台法令限制美國科技出口到中國，中國決定要自力更生，自行發展。(路透)

美國先是去年8月製定「晶片 與科學法」，限制獲美國補貼的半導體公司未來十年不得在中國新建先進製程的晶片工廠；兩個月後，拜登 政府10月再禁止美國及任何採用美國技術的國家，向中國出售高端晶片及晶片製造設備，但美國的行動反而激發中國加速推動更獨立的晶片行業。

早在拜登政府全力壓制前，北京已因中美貿易緊張而動員大量資金培育本土晶片製造，然而當時仍輕易獲得外國晶片，且質量更高，這讓許多中國公司不願意作出改變。

但隨著美中緊張關係加劇， 拜登政府已起草新規定，限制美國風險投資 公司對中國先進晶片公司的投資。儘管新規定仍未實施，但今年外國對中國半導體行業的投資暴跌至6億元，是2020 年以來的最低點。

戰略公司 Albright Stonebridge Group 的中國高級副總裁特里奧羅(Paul Triolo)指出，中國為此決定在多方面去美國化。根據北京公布的「中國製造2025」計畫，其中在晶片上到時的自主率提高至70%。

北京也重新啟動註冊資本高達2000億元的中國投資有限公司，2月向半導體製造公司長江存儲注資19億元。另外數十家中國晶片公司陸續敲定今年的募股集資計畫，其中包括中國第二大晶片製造商華虹半導體，以及一家獲華為支持的晶片工具製造商。

中芯國際及華虹，也分別宣布投入數十億元擴大生產成熟的晶片。

在美國壓力下，包括三星及台積電在內的南韓、台灣晶片製造商，把在中國的投資轉移到其他地方，但反而給中國企業創造了機會。長江存儲宣布在2027年，將其在全球晶片生產中的份額增加三倍至13%。

但諮詢公司國際商業戰略(International Business Strategies)首席執行官瓊斯(Handel Jones)認為，從長遠來看，中國仍無法獲得製造高端晶片所需的世界級工具，這可能會窒礙在人工智能及航空航天方面的發展。