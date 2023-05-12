拜習通話安排中？ 中國外交部潑冷水：沒有此訊息

近日傳出拜登總統正在安排與中國國家主席習近平通話，不過中國外交部11日冷回，稱沒有習拜通話的訊息。(美聯社)

美國正積極推動與中國高層官員進行通話或會見，近日傳出拜登 總統正在安排與中國國家主席習近平通話，不過11日遭中國外交部冷回，稱沒有習拜通話的訊息，強調美方不能說一套做一套。

美中高層對話因為氣球事件觸礁迄今，美方希望重啟溝通的態度較為積極。美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)8日起密集會見中國外交部長秦剛 、江蘇省長許昆林、中國商務部 長王文濤等高層官員。

據中國外交部官網，中國外交部11日下午舉行例行記者會，彭博社記者提問：據報導，美國總統拜登10日稱，正在安排與習近平主席的通話，能否確認並提供更多細節？另外，據報導，美方正努力促成與中方各部門官員進行通話或會見，中方如何看待美方加強接觸的努力？有人稱中方反應不夠熱情，這種說法是否恰當？

汪文斌：美不能一邊講溝通、一邊打壓

中國外交部發言人汪文斌表示，關於第一個問題(習拜通話)，「我沒有這方面的信息」。

關於第二個問題，汪文斌回應稱，中美之間保持著溝通，關鍵是美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，「不能說一套做一套」。

汪文斌最後說，中方敦促美方端正對中認知，尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權安全發展利益，與中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。

伯恩斯8日首先與秦剛會面。他會後在推特發文說，今天與秦剛舉行了會晤，討論了美中關係當中的挑戰，以及穩定關係並「擴大高級別溝通」的必要性。

伯恩斯11日與王文濤會面後發文稱，雙方就美中之間的雙邊貿易關係進行了公開和詳細的討論；他強調了公平公正對待在中國的美國企業的必要性。

中國商務部發布稱，王文濤11日應約會見伯恩斯，雙方就中美經貿關係和各自關注的經貿議題交換意見。