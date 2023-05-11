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大轉變… 無證移民未上網申請庇護 將被拒入境

記者顏伶如／綜合報導
無證客仍冒著生命危險，攜家帶小，10日自墨西哥強渡格蘭德河，游抵對岸，德州邊防警方在岸上準備逮捕。(美聯社)
無證客仍冒著生命危險，攜家帶小，10日自墨西哥強渡格蘭德河，游抵對岸，德州邊防警方在岸上準備逮捕。(美聯社)

實施三年多以來援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令5月11日結束前夕，美墨邊境湧現大批希望向美國申請庇護的移民人潮；不過，拜登政府從5月11日實施新規，沒有事先上網申請、不曾在行經國家提出保護申請的無證移民，即使抵達美墨邊境也將遭到拒絕入境。

國安部長：勿信蛇頭謊言

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)10日在記者會上對無證移民喊話說，不要相信人口走私販子的謊言。他說，人口走私販子一直散布不實消息，聲稱5月11日之後美國邊境便將門戶大開，「並不會這樣的，他們在騙人」。

非法入境面臨宵禁監控

趕在11日的大限到期，無證客不斷穿過美墨邊境進入美國。（美聯社）
趕在11日的大限到期，無證客不斷穿過美墨邊境進入美國。（美聯社）

拜登政府10日宣布加強查緝非法入境的新規，同時為合法入境美國提供新管道。從5月11日開始，無證移民家庭非法入境美國之後，必須面臨宵禁與監控，一家之主必須配戴電子腳鐐，移民法院將在30天內完成聽審。

偷渡者 5年內不得入境

防疫遣返令結束後，偷渡者五年之內不得再入境美國，企圖再次闖關將面臨犯罪起訴。美國也將在西半球開設100個區域移民處理中心，每個月為來自四個國家的共計3萬人提供人道假釋入境管道。

美聯社報導分析，在防疫遣返令終於落幕之際，這是拜登政府移民政策的重大轉變。

報導指出，隨著5月11日期限接近，美墨邊境近來出現大批移民人潮，期盼防疫遣返令一旦鬆綁，非法入境之後就不會迅速被遣返到墨西哥。根據統計，從2020年3月防疫遣返令頒布以來，邊檢官員總共將280萬人次非法入境移民遞解出境。

梅奧卡斯呼籲無證移民千萬不要冒著生命危險、花費巨資，到頭來還是遭到美國遣返。他說，打算從美國南境偷渡入境的移民必須知道，人口走私販子只在乎錢，不在乎人，「他們根本不管你的死活，不要聽信他們的謊言」。

強制遣返法令11日失效，美墨邊界爆發大量偷渡潮，形勢緊張。圖中可見無證客冒著生命...
強制遣返法令11日失效，美墨邊界爆發大量偷渡潮，形勢緊張。圖中可見無證客冒著生命危險，攜家帶小， 靠著一個充氣筏， 10日自墨西哥強渡格蘭德河，游抵對岸。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，資深美國官員指出，墨西哥政府打算部署執法人員到瓜地馬拉邊境地帶以及墨西哥境內幾處偷渡熱門路線，協助拜登政府打擊非法入境問題。

資深官員9日對媒體簡報時說，墨西哥政府的行動旨在阻止或減緩朝著美墨邊境移動的無證客人潮，墨西哥政府的新措施未來幾天就會展開。

梅奧卡斯10日說：「我們的方案將有成果出現，但需要時間。」

移民家庭 遣返 非法入境

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