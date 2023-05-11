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收容不下…芝加哥無證移民睡警局 紐約加開122處庇護所

編譯徐薏茹／綜合10日電
芝加哥接收的無證客人數暴增，已無法應付。圖為來自委內瑞拉的無證客1日被安排睡在芝加哥市警局第16分局。(美聯社)
芝加哥接收的無證客人數暴增，已無法應付。圖為來自委內瑞拉的無證客1日被安排睡在芝加哥市警局第16分局。(美聯社)

援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令即將失效，華爾街日報報導，幾個大城市正想辦法安置從南方邊境北上的無證移民，以及尋找下一波無證移民的收容地點，然而面對不斷湧入的新移民，城市庇護收容系統已應接不暇，方寸大亂。

去年大批無證移民被德州陸續送往北方大城市；芝加哥、紐約、華府的市府官員一直忙著為新抵達的無證移民提供收容處及多種服務，但已出現捉襟見肘，資源嚴重不足情況。

芝加哥的無證移民在等待庇護所空缺床位時，不得不先睡在警察局，紐約官員必須加開122處緊急庇護所。

紐約市表示收容安置無證客已力不從心。圖為紐約市府10日在曼哈頓巴士總站安排自德州...
紐約市表示收容安置無證客已力不從心。圖為紐約市府10日在曼哈頓巴士總站安排自德州送來百數無證客。(路透)

截至本月，約8100人搭乘私人慈善機構負擔費用的巴士或商務機抵達芝加哥，移民權益團體表示另外有數千移民搭乘灰狗巴士或藉由其他方法抵達。

芝加哥一般的收容系統約有3000個床位，該市已增加2000個床位以因應新湧入的移民，然而所有的床位均已占滿。

志工團體「難民社群」(Refugee Community Connection)為暫時安置在警局的難民提供食物及衣服，根據其統計，8日有403個移民安置於警局，包括127個兒童。

而據消息，數輛載著移民的巴士上周再度抵達曼哈頓中城的巴士站；法院裁決確立在紐約市尋求庇護的權利，市政府預估到2024年7月將花費43億元為新抵達的移民提供協助。

紐約市市政廳發言人透露，春季約6萬1000名尋求庇護者抵達紐約，截至3日，目前紐約市收容系統的無證移民約3萬7500人。新移民使紐約市的收容系統人數暴增，促使市長亞當斯(Eric Adams)開設122間緊急庇護所及8間救濟中心。

4日晚紐約市開始在曼哈頓東區前警察學校體育館安置無證移民，5日亞當斯表示該市將把數百名無證利民，朝北送至哈德遜河谷(Hudson Valley)的兩家飯店，但引起當地市府的反彈。

針對紐約市準備送340個移民至當地飯店的計畫，洛克蘭郡共和黨籍郡長戴伊(Ed Day)宣布進入緊急狀態，砲轟紐約市當局的決定。亞當斯則再度要求聯邦挹注更多資金以應對移民收容問題。

芝加哥官員正制訂計劃以安置預期將湧入的大批移民，但尚未公布細節。

移民 紐約市 庇護

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