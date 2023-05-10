我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州長霍楚撥款10億元 投資心理健康護理

戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

美中關係緊張下少見的合作 美國歸還中國2件南北朝唐代石刻

中央社／台北10日電
中美官方代表美東時間9日在紐約簽署協議，美方將境內查獲、年代可追溯到中國北朝至唐代的2件圍屏石榻，歸還給中國，成為兩國近來少見的合作案。（取材自微博）
中美官方代表美東時間9日在紐約簽署協議，美方將境內查獲、年代可追溯到中國北朝至唐代的2件圍屏石榻，歸還給中國，成為兩國近來少見的合作案。（取材自微博）

在美中關係陷入緊張下，中美官方代表美東時間9日在紐約簽署協議，美方將境內查獲、年代可追溯到中國北朝至唐代的2件圍屏石榻，歸還給中國，成為兩國近來少見的合作案。

代表中方簽約的中國駐紐約總領事館表示，2015年以來，美方先後5次向中國返還404件（套）文物藝術品及1件古生物化石。這次返還圍屏石榻，是中美雙方在文物追索返還領域的又一次成功合作。

根據中國駐紐約總領事館微信公眾號通報，美東時間9日，經中國國家文物局授權，駐紐約總領事黃屏前往紐約曼哈頓檢察官辦公室，出席中國流失文物返還儀式，並與美方簽署返還協議，接收這2件石刻文物。

黃屏致詞時表示，這次文物返還充分體現了中美兩國在文化遺產保護事業方面的不懈努力和緊密合作，有利於增進中美兩國人民之間的相互了解與友誼，為中美關係「注入正能量」。

他說，中美關係從根本上應由「兩國的共同利益、共同責任和兩國人民的友誼」決定。中美兩國「可以合作、應該合作」，雙方和全世界都將從合作中受益。中國駐紐約總領館願與各方一道，繼續和領區各界加強人文等領域交流合作，共同致力於推動中美關係健康穩定發展。

美國紐約曼哈頓區檢察官高級代表德皮佐（Lisa del Pizzo）說明這2件圍屏石榻的基本情況和偵辦過程，並指這是繼2021年文物返還後，紐約曼哈頓區檢察官辦公室第2次與中國合作進行文物返還工作。希望這次活動向社會釋放明確信號，中美將繼續合作積極追查、追回和歸還被盜文物。

館方表示，這2件北朝至唐代的圍屏石榻，具有很高的歷史、科學和藝術價值，為近期紐約曼哈頓區檢察官在一件刑案調查中發現，由檢察官辦公室和美國國土安全調查局查扣。中國駐紐約總領館與國家文物局密切協作，在美國職能部門配合下，成功實現文物返還。

檢察官 曼哈頓 微信

上一則

年齡、病史、家族、基因等因素 都會提高乳癌機率

延伸閱讀

霍楚撥款10億元 投資心理健康護理

霍楚撥款10億元 投資心理健康護理
安置庇護客 紐約市府考慮中央公園

安置庇護客 紐約市府考慮中央公園
查獲非法文物倒賣 白艾榮歸還中國隋唐石雕

查獲非法文物倒賣 白艾榮歸還中國隋唐石雕
兒童早教改革 紐約市議會雙管齊下

兒童早教改革 紐約市議會雙管齊下

熱門新聞

英國凱特王妃頭戴桂冠水晶銀飾出席6日國王查理三世加冕大典。（美聯社）

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

2023-05-06 08:23
英國國王查理三世（右）6日舉行加冕大典，兒子威廉王子（中）在宣誓後親吻父親臉頰。（截取自NBC直播影片）

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

2023-05-06 08:36
81歲的傑西卡·利茲出庭作證形容川普於1979年在飛機上「想親吻我，抓住我的乳房，就好像他有40億隻手。」（歐新社）

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

2023-05-03 00:35
長期獨自照顧行動不便的父親，不知何時才是盡頭的沉重壓力，讓Mike感到身心俱疲。(特派員黃惠玲／攝影)

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

2023-05-02 12:15
德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案後，大批警力趕抵現場。(美聯社)

德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃

2023-05-06 22:25
哈利（中後）的臉被姑姑安妮長公主（中前）的帽子上面羽毛裝飾擋住。（截取自The Sun影片）

哈利被姑姑頭上「那一根」擋住畫面 皇室打壓奇招？

2023-05-06 12:45

超人氣

更多 >
同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了
不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的
在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈
范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」
洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元