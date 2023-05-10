美中關係緊張下少見的合作 美國歸還中國2件南北朝唐代石刻

中美官方代表美東時間9日在紐約簽署協議，美方將境內查獲、年代可追溯到中國北朝至唐代的2件圍屏石榻，歸還給中國，成為兩國近來少見的合作案。（取材自微博）

在美中關係陷入緊張下，中美官方代表美東時間9日在紐約簽署協議，美方將境內查獲、年代可追溯到中國北朝至唐代的2件圍屏石榻，歸還給中國，成為兩國近來少見的合作案。

代表中方簽約的中國駐紐約總領事館表示，2015年以來，美方先後5次向中國返還404件（套）文物藝術品及1件古生物化石。這次返還圍屏石榻，是中美雙方在文物追索返還領域的又一次成功合作。

根據中國駐紐約總領事館微信 公眾號通報，美東時間9日，經中國國家文物局授權，駐紐約總領事黃屏前往紐約曼哈頓 區檢察官 辦公室，出席中國流失文物返還儀式，並與美方簽署返還協議，接收這2件石刻文物。

黃屏致詞時表示，這次文物返還充分體現了中美兩國在文化遺產保護事業方面的不懈努力和緊密合作，有利於增進中美兩國人民之間的相互了解與友誼，為中美關係「注入正能量」。

他說，中美關係從根本上應由「兩國的共同利益、共同責任和兩國人民的友誼」決定。中美兩國「可以合作、應該合作」，雙方和全世界都將從合作中受益。中國駐紐約總領館願與各方一道，繼續和領區各界加強人文等領域交流合作，共同致力於推動中美關係健康穩定發展。

美國紐約曼哈頓區檢察官高級代表德皮佐（Lisa del Pizzo）說明這2件圍屏石榻的基本情況和偵辦過程，並指這是繼2021年文物返還後，紐約曼哈頓區檢察官辦公室第2次與中國合作進行文物返還工作。希望這次活動向社會釋放明確信號，中美將繼續合作積極追查、追回和歸還被盜文物。

館方表示，這2件北朝至唐代的圍屏石榻，具有很高的歷史、科學和藝術價值，為近期紐約曼哈頓區檢察官在一件刑案調查中發現，由檢察官辦公室和美國國土安全調查局查扣。中國駐紐約總領館與國家文物局密切協作，在美國職能部門配合下，成功實現文物返還。