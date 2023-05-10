債限僵局 拜登、麥卡錫會談無共識 12日將二度開會
拜登總統與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)9日在白宮橢圓形辦公室就提高國債上限進行會談，對於如何突破僵局雖然沒有共識，但同意幕僚們當晚就立即開始協商，雙方12日再進行二度商議；如果問題未能解決，美國很可能將出現史上第一次債務違約。
除了拜登、麥卡錫之外，眾院少數黨(民主黨)領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)、參院多數黨(民主黨)領袖舒默(Chuck Schumer)、參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)均出席。
紐約時報報導，國債問題牽動美國經濟前景，拜登與麥卡錫在會議一開場便各自表明態度；拜登主張國會應該無條件調高舉債上限，避免聯邦政府違約；麥卡錫則堅持提高國債上限的同時，必須大幅刪減聯邦支出。拜登與麥卡錫都同意，雙方幕僚9日稍後將繼續開會討論，兩人則於12日再次協商。
9日的磋商是拜登與麥卡錫過去三個月來第一次碰面，被認為是未來幾周即將登場的政治大戲的序幕。6月1日期限一到，美國無法支付債務，即將陷入違約。消息人士說，會議之前，拜登陣營與麥卡錫陣營都沒有期望會談能出現突破，雙方把這次碰面視為彼此說明界線何在的機會。
會談結束後，拜登對媒體說：「在會議中，我清楚說明違約絕對不是選項。」他說：「我一再重複這點。美國不是一個賴帳國家(deadbeat nation)，我們會按時付款，避免違約是美國國會的基本職責。」
拜登同時表示：「我已經準備好，將另針對預算與優先支出項目展開磋商，但不是在受到違約威脅之下談判。」
麥卡錫離開白宮時答覆媒體詢問時說，雙方仍然僵持不下。他說：「我們沒看到任何進展。」
麥卡錫說，多次詢問拜登是否在聯邦預算裡有任何能夠刪減的空間，「可是他們完全不願讓步」。
磋商依然有望的跡象是，兩造同意幕僚最快在9日晚間繼續討論，本周每天也都繼續會商，希望對於明年聯邦支出能夠達成共識。
舒默、傑弗瑞斯在會後表示，預算支出的討論不應該與舉債上限綁在一起，為了策略優勢而傷害國家財政健康與經濟福祉是不負責任的作法。
舒默說，聯邦支出或許某些項目可以妥協，「可是應該分開處理，不是納入國債上限談判裡」。
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