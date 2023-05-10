債限僵局 拜登、麥卡錫會談無共識 12日將二度開會

拜登總統9日下午終於在白宮與共和黨國會領袖商量國會立法通過提高國債一事，但雙方仍陷入僵局，互不退讓。圖為參院少數黨領袖麥康諾(左起)、眾院議長麥卡錫、拜登總統、參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登 總統與眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)9日在白宮橢圓形辦公室就提高國債 上限進行會談，對於如何突破僵局雖然沒有共識，但同意幕僚們當晚就立即開始協商，雙方12日再進行二度商議；如果問題未能解決，美國很可能將出現史上第一次債務違約。

除了拜登、麥卡錫之外，眾院少數黨(民主黨)領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)、參院多數黨(民主黨)領袖舒默(Chuck Schumer)、參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)均出席。

紐約時報報導，國債問題牽動美國經濟前景，拜登與麥卡錫在會議一開場便各自表明態度；拜登主張國會應該無條件調高舉債上限，避免聯邦政府違約；麥卡錫則堅持提高國債上限的同時，必須大幅刪減聯邦支出。拜登與麥卡錫都同意，雙方幕僚9日稍後將繼續開會討論，兩人則於12日再次協商。

9日的磋商是拜登與麥卡錫過去三個月來第一次碰面，被認為是未來幾周即將登場的政治大戲的序幕。6月1日期限一到，美國無法支付債務，即將陷入違約。消息人士說，會議之前，拜登陣營與麥卡錫陣營都沒有期望會談能出現突破，雙方把這次碰面視為彼此說明界線何在的機會。

會談結束後，拜登對媒體說：「在會議中，我清楚說明違約絕對不是選項。」他說：「我一再重複這點。美國不是一個賴帳國家(deadbeat nation)，我們會按時付款，避免違約是美國國會的基本職責。」

拜登同時表示：「我已經準備好，將另針對預算與優先支出項目展開磋商，但不是在受到違約威脅之下談判。」

麥卡錫離開白宮時答覆媒體詢問時說，雙方仍然僵持不下。他說：「我們沒看到任何進展。」

麥卡錫說，多次詢問拜登是否在聯邦預算裡有任何能夠刪減的空間，「可是他們完全不願讓步」。

磋商依然有望的跡象是，兩造同意幕僚最快在9日晚間繼續討論，本周每天也都繼續會商，希望對於明年聯邦支出能夠達成共識。

舒默、傑弗瑞斯在會後表示，預算支出的討論不應該與舉債上限綁在一起，為了策略優勢而傷害國家財政健康與經濟福祉是不負責任的作法。

舒默說，聯邦支出或許某些項目可以妥協，「可是應該分開處理，不是納入國債上限談判裡」。