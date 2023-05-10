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參院債限談判關鍵票 89歲范士丹病假結束返華府

編譯尤寶琪／綜合9日電
請病假的加州聯邦參議員范士丹9日病假結束返回國會，預計10日上班。(美聯社)
請病假的加州聯邦參議員范士丹9日病假結束返回國會，預計10日上班。(美聯社)

高齡89歲的加州民主黨國會參議員范士丹(Dianne Feinstein)，自2月起因病缺席兩個多月後，終於在9日返回華府，並最快可能在10日就回到國會上班。

范士丹發言人羅素(Adam Russell)證實范士丹返回華府，但不清楚何時會現身國會大廈。范士丹是目前參院最高齡的議員，2月起因帶狀疱疹住院而缺席，讓民主黨在只些微領先的參院情況變得更加複雜。

范士丹的缺席，導致拜登總統一些司法人事提名無法獲得確認，因為只有獲得些許共和黨人支持的法官提名人，才能在沒有范士丹能打破平衡一票的情況下，順利在參院獲確認。范士丹的一票在目前提高債務上限的談判中，也至關重要。

范士丹的缺席，也讓司法委員會主席德賓(Richard J. Durbin)，在傳出大法官湯馬斯(Clarence Thomas)隱匿收取共和黨金主德州富豪克勞(Harlan Crow)禮物一事後，欲審視最高法院道德行事的企圖飽受挑戰。

請病假的加州聯邦參議員范士丹9日病假結束返回國會，預計10日上班。(路透)
請病假的加州聯邦參議員范士丹9日病假結束返回國會，預計10日上班。(路透)

「這種情況下，想在雙方勢均力敵的委員會中制訂目標，實在很困難」，德賓上周表示。

「我很高興好友范士丹回到參院，並準備好要開始工作了，」參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)發表聲明指出，「在過去幾周多次與她談話後，很顯然她回到她心之所屬的地方，並準備好代表加州。」

范士丹起初在聲明中表示，希望能在舊金山接受帶狀疱疹治療後，於3月下旬返回國會；但隨著范士丹缺席時間不斷拉長，不見返回，少數國會民主黨人開始呼籲，身為司法委員會(Senate Judiciary Committee)成員的范士丹應辭職。

范士丹回歸後，德賓將能有足夠的票數在委員會中通過法案，並發出傳票。范士丹還曾一度要求舒默允許她請假期間指派代班人，暫代她在委員會中的職位，但參院共和黨不同意。

參院 民主黨 共和黨

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