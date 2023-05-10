債務若違約誰負責？民調39%歸咎共和黨 36%怪拜登

目前美國法定國債已達上限31兆元，而且在繼續增加，如果國會未能在6月前批准提高債限，國家就會陷入金融危機。圖為華府街頭1月的國債看板。(Gettty Images)

國家債務最快可能在6月1日違約，華盛頓郵報(Washington Post)與美國廣播公司新聞網(ABC News)的聯合民調表明，如果國家債限未提高，政府債務違約，對於哪一方該為此負責，國人的看法分歧。

根據該民調，39%的受訪者認為若債務違約，應歸咎於國會的共和黨 ；36%認為應歸咎於拜登 ；16%認為應歸咎於兩黨。

黨派方面兩黨互相指責的占比相當，78%共和黨人指責拜登，78%民主黨 人認為該指責國會共和黨人，無黨派人士方面，37%無黨派認為應怪罪於共和黨，29%認為拜登應為此負責，24%認為兩黨都有責任。

眾院4月底通過一項法案，在提高債限的同時大幅削砍幾兆元的聯邦支出，包括拜登政府應對氣候變遷及學貸減免的計畫。

拜登與參院民主黨議員拒絕就此方案協商，表示應該在不涉及削減支出的情況下提高債限；川普政府時期，共和黨數次在未呼籲削減支出的情況下提高債限。

目前美國法定國債已達上限31兆元，而且在繼續增加，如果國會未能在6月前批准提高債限，國家就會陷入金融危機。圖為華府街頭1月的國債看板。(Gettty Images)

58%的國人表示債限與聯邦支出問題應作為個別的議題處理，2月時抱持此立場的占比為65%；26%國人認為，只有拜登同意削減支出，國會才應該允許政府償還債務，與2月的數據相同。

大部分的民主黨人與無黨派人士認為債限問題應該與聯邦支出分開處理，與2月相比，抱持這一看法的民主黨人占比下降了9個百分點至74%，無黨派人士占比下降15個百分點至58%。

共和黨人的分歧更大，46%共和黨人表示債限與支出問題應該分開處理，40%表示只有拜登同意削減預算才應該提高債限，2月的民調則有48%的共和黨人認為債限問題應該與開支削減一同解決。

不同年齡層與受教育程度因素也影響對債限問題的看法；65歲以上的國人中有47%表示若債務違約應該怪罪於國會的共和黨人，40歲以下的成年人中有35%持相同看法；接受大學教育的國人中有47%認為應該歸究於共和黨，未接受四年制大學教育的人中抱相同看法的占35%。