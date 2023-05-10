美外債近7兆元 日本控有1.1兆 中國8600億元

美國債務，中國與日本是最大的持有者。(路透)

國債 大限預期在6月1日降臨，美國總負債額已來到31兆5000億元，好消息是國債持有人大多在國內，但壞消息是外國債主的債權總額也將近7兆元，其中日本控有1兆1000億、中國8600億元。

華盛頓時報(WashingtonTimes)報導，日、中兩國是周轉美債的海外最大金主；若是拜登總統與國會無法敲定協議，調升政府債限，外國金主有超大的話語權。

經濟學者指出，若發生倒債，國債持有人屆時會要求給付更高利息，加深業已沉重的預算陳疴。

智庫「加圖研究所」(Cato Institute)經濟學者愛德華茲(Chris Edwards)表示，屆時聯邦政府將被迫立即加稅，或削減開支，才能給付額外增加的利息；社安及聯邦醫療保險 (Medicare)不論，政府能撙節的就這麼多，還要看當時能有多少歲入。

財政部上周表示，周轉償債的空間到6月1日就消失，政府就要撞到債務上限。

假如結果要倒債，只付利息，屆時銀行、投資 基金及外國政府可能開始倒貨美債；愛德華茲指出，這種光景只怕會導致全球金融危機，打斷國際市場，原因在美國是世上最大經濟體；對美國經濟的信心會開始動搖，姑不論倒債，光是沒有信心就讓一切都受傷。

國債當中，6兆8000億元為政府自己持有，大多以借據形式，交給社安及聯邦醫療保險信託基金。

剩下來的24兆6000億元債務，持有人包括外國政府、對沖基金、銀行、民間投資人或保險公司。大多數債主在國內，但約三分之一在海外。

日、中兩國這些年來一直在美國最大外債債主的位子輪來換去，目前以日本為尊，持有1兆多的美債；中國截至1月持有8600億元，但專家指出，中國人確切持有的美債可能更多，原因在香港另持有2260億元，中國投資人經常透過避稅天堂如盧森堡、開曼群島來買美債。

英國持有美債6680億、比利時3310億、盧森堡3180億元，與日本、中國並居美國外國債主前五名。