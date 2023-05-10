共和黨眾議員桑托斯涉選舉財務作假 聯邦檢方終提控

紐約州長島地區的國會眾議員桑托斯，去年11月一當選就被踢爆，身家學歷全部造假，但仍不辭職，9日被聯邦逮捕提控。(美聯社)

紐約時報9日報導，紐約州共和黨 籍國會眾議員 桑托斯(George Santos)涉及選舉財報舞弊案，經過數月調查後，聯邦檢察官將正式提控，僅管罪名尚未公布，但據有線電視新聞網(CNN)報導，桑托斯最快10日將前往紐約東區法院出庭到案應訊。

34歲的桑托斯在去年期中選舉，以政壇後起之秀，首次當選聯邦眾議員，不料當選後，就被紐時踢爆種種醜聞。但桑托斯在承認部分造假之餘，仍不顧辭職呼聲，今年1月赴國會宣誓就職，眾院 共和黨團也沒有處置。

紐時指控桑托斯的生活經歷、學歷和工作資歷等，幾乎都是憑空捏造，並揭露桑托斯可能涉及不法的證據，引發外界對他個人資產和競選財務的質疑。

紐約州長島地區的國會議員桑托斯當選後就被踢爆學經歷造假，當地選民2月就在國會前舉牌稱「桑托斯是騙子」，馬上下台。(美聯社)

包括桑托斯競選籌款的基金沒有註冊登記，有違反競選財務法的嫌疑、還有數十萬元的不明支出以及一連串金額199.99元的支出，剛好低於必須出具收據的門檻。

聯邦調查局(FBI)、聯邦檢察官以及納蘇郡(Nassau County)地方檢察官，數月來一直調查桑托斯兩名金主達成1900萬元豪華遊艇交易案，桑托斯居中扮演的角色。

聯邦證券交易委員會(SEC)也針對桑托斯和經營不善的金融公司Harbour City Capital之間往來，進行調查，指控該公司以龐氏詐騙手法營業；桑托斯個人因為支票詐欺在巴西遭到指控，關於此案的聽證會預定11日舉行。

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，桑托斯被判有罪前，仍有抗辯的權利，「我們遵循長期以來的相同標準，如果被起訴，不屬於委員會成員的話，就有投票權，但必須接受審判。」麥卡錫強調在桑托斯被判有罪之前，不會要求他辭職，但要求這位新科眾議員不要任職委員會。

司法調查帶來排山倒海的壓力，但桑托斯堅決不會辭職。「時間在流逝，桑托斯本應在12月辭職、應該在1月辭職、應該昨天辭職，說不定今天就該辭職，無論如何，真相與正義終究會來到。」紐約州共和黨籍聯邦眾議員莫利納諾(Marc Molinaro)表示。

根據法律，即使桑托斯被判有罪，仍可在國會繼續任職，除非眾院三分之二議員投票開除他，才會被免職。