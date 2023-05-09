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美府會今協調債務僵局 「大限日」前還有惡鬥

編譯劉忠勇／綜合外電
拜登將於周二接見眾議院議長麥卡錫在內參眾兩院領導人，就調高債務上限尋求共識。（美聯社）
拜登將於周二接見眾議院議長麥卡錫在內參眾兩院領導人，就調高債務上限尋求共識。（美聯社）

隨「大限日」臨近，拜登政府和美國眾議院就調高債務上限達成協議的壓力日益緊迫，但兩黨迄無交集。前「債券天王」葛洛斯倒是看好債務上限問題終會得到解決，他建議買進美國國庫券。

美國財政部已表示，6月1日將是達成協議的「大限日」，若屆時無法敲定協議，美國政府可能沒錢可履行債務，如此將構成違約，恐有引發金融危機之虞。

拜登將於周二接見眾議院議長麥卡錫在內參眾兩院領導人，這場會面只是正式兩黨正式協商的起點，不太可能立即達成共識。白宮已一再表示，拜登不會在會談上協調調高31.4兆美元債務上限的問題，將就支出和預算分開來談。共和黨則要求削減開支來換取他們同意提高債務上限的條件。

這次會面過後，國會和拜登在最後期限之前只有9日和17日都在華府，拜登接著啟程前往日本參加七大工業國高峰會。不過，周二雙方會議未必能給局勢帶來轉機，反而可能讓僵持局面愈演愈烈。

拜登已經表明，他不會針對債務上限進行談判，因為如此一來將立下一個危險的先例，使共和黨可以拿美國經濟來要脅以爭取他們期望的政策。

美國財政部長葉倫周一提醒，如果國會不及時提高聯邦債務上限，拜登政府就將被迫做出如何因應的「決定」。她接受CNBC受訪時重申，唯一的「好」選擇是國會提高上限，但也表示如果做不到，行政當局就得想辦法「如何調配我們有的資源」。

葉倫也表示，國會若不提高債務上限，將對全球的美元使用產生「不利」影響。她說，這將對美國造成巨大的經濟打擊，帶來「災難」。

前「債券天王」葛洛斯在彭博電視節目上認為，債務上限的問題「很荒謬，但終會解決」，「我會建議那些像我這樣沒那麼在意的人買進美國1個月期和2個月期的國庫券，目前利率遠高於較長期美債。」

國庫券利率隨「大限日」迫近大漲，1個月期和2個期國庫券上周標售利率創下歷史新高，而周一標售的3個月期國庫券的發行利率為2001年以來最高水準。

葛洛斯說，「在過去，債務上限問題導致美國國庫券利率接近潛在違約點，是上升50或100個基點，這次也是如此」。

前「債券天王」葛洛斯倒是看好債務上限問題終會得到解決，他建議買進美國國庫券。（路...
前「債券天王」葛洛斯倒是看好債務上限問題終會得到解決，他建議買進美國國庫券。（路透）

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