嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠

研究指出，安全的退休儲蓄個人要37萬元，夫妻要70萬元，但嬰兒潮世代四成手邊並沒有退休儲蓄。（Getty Images）

市調機構J.D. Power統計顯示，屆臨退休 的戰後嬰兒潮世代(baby boomers)當中，約有四成完全沒有退休積蓄。

「國會山莊報」(The Hill)分析，一般白領階級勞工 對於提供退休保障的企業文化習以為常，長期以來受到鼓勵至少要先存到50萬退休資金才開始買金表等奢侈品，聽到「沒有退休積蓄」可能覺得詫異，但許多在小公司服務的美國人，雇主並沒有提供退休存款計畫，許多自雇者以及每月薪水都花光的「月光族」更無餘力可以為退休存錢。

根據2020年人口普查數據，屬於就業年齡的美國人當中，擁有退休存款的不到半數。55歲至64歲的嬰兒潮世代裡，約有58%擁有退休帳戶。沒有退休存款的問題在於，由社會安全署(SSA)的預測顯示，對於目前剛退休的65歲民眾來說，壽命估計可以再活20年。

●許多退休族 以為社安金 夠用

沒有退休儲蓄的情況下，絕大多數退休族只能依靠社安金過生活。退休勞工每月領取社安金支票平均約1800元，但65歲以上民眾家庭開銷，每個月平均花費則超過4000元。非黨派組織「全國老年委員會」(National Council on Aging，NCOA)首席消費長霍奇斯(Josh Hodges)說，很多即將退休的民眾都以為晚年生活光靠社安金就夠用。

退休生活到底要準備多少錢才夠？「國會山莊報」報導指出，勞工可以參考的一項黃金準則是，到了67歲時要存到年薪的10倍存款，若以美國人收入中位數計算，個人約要存到37萬5000元，夫妻約要存到70萬8000元。

●存到110萬 退休生活才舒適

資產管理公司施羅德(Schroders)調查報告指出，如果民眾想在退休之後生活過得相對舒適，存款必須達到接近110萬元。

●退休帳戶 平均只有10萬元

然而，理想與現實對照之下，富達投資(Fidelity)分析顯示，民眾退休帳戶在2022年年底時，平均金額只有10萬元出頭。

根據聯邦政府統計數據，嬰兒潮世代家庭在2019年的退休存款中位數只有13萬4000元。

受到經濟因素影響，富達投資指出，民眾退休帳戶在2022年當中平均縮水約兩成，從大約13萬5600元變成10萬4000元。