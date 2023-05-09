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控槍突破 德州眾議會共和黨人 啟動槍管法案

編譯潘勛／綜合8日電
德州連續發生大規模槍擊案，烏瓦德小學的死者家長、親友和同學舉著被害人的照片，呼籲德州議會通過控槍法案。(美聯社)
德州連續發生大規模槍擊案，烏瓦德小學的死者家長、親友和同學舉著被害人的照片，呼籲德州議會通過控槍法案。(美聯社)

紐約時報8日報導，槍枝管制在德州共和黨人反對之下，長年來一直是堅不可摧的高牆，但8日出現城牆略有開洞跡象，州議會社區安全委員會以八票對五票通過推動法案，研究是否要提高購買AR-15式步槍的最低年齡。

德州州議會由共和黨掌控，能對控槍舉行投票，本讓人嘖嘖稱奇，更令人意外的是完全始料未及：8日伊始，席次13的委員會根本沒排定要集會。

但德州艾倫(Allen)一座購物中心6日發生八人遭槍殺案，被害人有幾個是兒童，讓州議會始料未及地嘗到生硬悲憤的感受；行凶男子持AR-15式步槍掃射人群。一周以前，休士頓市北區有人持AR-15式步槍由家中殺害五名鄰居，距烏瓦德鎮(Uvalde)小學19名學童、兩名教師遭18歲槍手持AR-15式步槍射殺，還不到一年。

共和黨州眾議員哈爾列斯(Sam Harless)表示，這次是他最五味雜陳的投票，投票之後，自己都哭了，他支持將全案移送眾議會全會表決，「我的心告訴自己，這樣投票才對」。

法案將把購買AR-15式步槍的最低年齡由18歲提升為21歲，仍必須交由德州眾議會全會考量，本周結束前要完成。假如它能通過，也幾乎肯定會遭到州參議會拒絕，死硬右派的副州長派翠克(Dan Patrick)對參議會擁有強大的控制力。

德州共和黨高層長久以來反對控槍措施，最近議會開會，更放鬆手槍法規，包括2021年州法允許成年人不必許可證就帶槍。

但最新的大規模槍擊案發生後，德州州議會也號哭不已，這次投票意味近幾年荼毒德州的大規模謀殺槍擊案，其步伐並未止歇，即便輕微，也影響到州議員們。自2021年伊始，德州已發生十幾起至少四人被殺害的大規模槍擊案。

眾議會民主黨團主席費雪(Trey Martinez Fischer)表示，8日投票出現的結果並非偶然，只是反映在州議會裡累積的壓力愈來愈大，終於來到轉折點而已。

德州 投票 共和黨

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