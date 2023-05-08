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打破航班延遲惡夢 拜登要求航空公司推補償方案

打破航班延遲惡夢 拜登要求航空公司推補償方案

記者張文馨／華盛頓即時報導
拜登總統8日宣布，將要求全美航空公司強化消費者保護。（歐新社）
拜登總統8日宣布，將要求全美航空公司強化消費者保護。（歐新社）

拜登總統8日在白宮宣布，將要求全美航空公司強化消費者保護，負擔由自身作業導致的航班延遲或取消的補償，包含重新安排航班，安排住宿或膳食，或者提供現金、里程或機票兌換券的補償。

拜登表示，對有錢人來說可能影響不大，但這將讓中產階級和勞工家庭實實在在地獲益。

美國國殤日長假和暑假旅遊旺季將接踵而至，拜登說，他深知多數民眾的沮喪，當延誤和取消班機歸咎於航空公司時，法律只要求航空公司退機票錢，不包含隨之而來的膳食、住宿和交通費用。

美聯社報導，航空公司因為新冠疫情獲得美國政府540億美元的補助，航空公司雇員數比疫情爆發以來增加11萬人；航班取消率略降低，但延誤個幾分鐘卻更常發生。

運輸部表示，到目前為止，沒有任何一家美國大型航空公司為延遲或取消班機，付出消費者補償金。

去年聖誕假期的一場暴風雪，導致上萬班次被取消，準備享受假期的旅客被迫滯留機場，取消最多航班的西南航空成為眾矢之的。

拜登對美國民眾說，「除了拿回你付出的機票錢，你應該得到完整的賠償，你的時間很寶貴，班機延遲對你生活造成的影響也很重要。」

拜登說，就在一年前，幾乎沒有任何一家大型航空公司在機票之外的開銷提供補償；美國政府推動他們改變政策，現在，9家航空公司負擔住宿費用，10家航空公司負擔膳食費用，10家公司提供免費改簽機票的服務。

拜登表示，消費者可透過運輸部架設的網站FlightRights.gov（https://www.transportation.gov/airconsumer/airline-customer-service-dashboard），更直接了解航空公司的補償政策。

若因航空公司作業導致班機延誤或取消，能據此爭取補償，重新安排航班或安排住宿和膳食。

運輸部擴充網站功能包括，在延遲超過3小時後，旅客能比較並申請航空公司提供現金、里程或機票兌換券的補償。

美國即將建立的賠償機制，在歐盟行之有年，旅客可以因為航班調整爭取到660美元的補償；拜登表示，自從建立賠償機制後，歐洲航空公司的航班延誤次數就開始下降。

美聯社引述運輸部官員說法報導，正積極討論新規定，但還沒有公布的確切日期；最新規定將針對因飛機或機組員調度所造成的航班嚴重延遲或取消狀況。

紐約時報報導，運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）上任後，大力敦促航空公司正視退款問題，為此開出數百萬美元的罰單；外界仍期待布塔朱吉加重鐵腕政策。

美國航空運輸協會聲明稱，他們無意延遲或取消航班，但近兩年來，過半的航班調整都是因為極端氣候或空中交通管制中斷造成，未來飛航管理仍以安全為首要。

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