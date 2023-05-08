德州商場槍案╱拜登再籲國會通過新控槍法案

德州達拉斯郊區「艾倫名品暢貨中心」6日下午發生八死槍擊慘案，當地居民7日在案發現場外聚集，抗議槍擊。(Getty Images)

德州 近期大規模槍擊 事件頻傳，先是上月28日聖牙辛托郡(San Jacinto County)發生五人在家裡遭擊斃，6日又有一家暢貨中心爆發八死七傷的槍擊案，拜登 總統7日呼籲國會立法通過新的槍枝管制法案，並表示他會立刻簽署。然而同為民主黨籍的德州眾議員奎拉(Henry Cuellar)卻駁斥，就算是民主黨執政的藍州也有大規模槍擊案，呼籲找出問題根源。

政治新聞網Politico報導，拜登聲明稱槍案不斷，太多家庭等不到親人回家共享晚餐，共和黨議員不能再大事化小、小事化無。

拜登說：「我再次要求國會交給我一份禁止攻擊性武器和大容量彈匣的法案，實施購槍人士的背景普查、要求武器安全存放，還要結束槍枝製造商的豁免權，我們需要確保街道是安全的。」

拜登此前已試圖繞過國會收緊槍枝管制措施，3月前往南加州洛杉磯華人社區蒙特利公園市(Monterey Park)悼念一起11死槍擊案的期間，他簽署了一項擴大購槍者背景調查的行政命令。

但民主黨籍德州眾議員奎拉7日向福斯新聞網(Fox News)表示，當局要做的是找出6日德州暢貨中心大規模槍擊事件的確切原因，畢竟嚴格槍枝管制也沒有消除民主黨主政州的大規模槍擊事件，找到問題根源尚須努力，並說應透過心理健康計劃來協助身心狀況不佳之人士。

奎拉稱，某些人犯下大規模槍擊，之前是有原因的，這總有蛛絲馬跡，這些跡象才是應該注意的。「人們總說讓法律更嚴就好了，但你知道在藍州相關法律已經非常嚴格，仍然會發生這類槍擊事件。既然這些槍案確實在全國各地發生，我們就必須查個水落石出。」