德州商場槍案╱英雄警速衝往現場 2分鐘擊斃槍手

德州「艾倫名品暢貨中心」發生大規模槍擊案，員警在現場支援，並疏散民眾。(路透)

德州 「艾倫名品暢貨中心」(Allen Premium Outlets)6日發生大規模槍擊 案，根據每日郵報(Daily Mail)獲得的語音檔案，得知一名員警率先抵達現場，發現大事不妙，呼叫警力救援，並勇敢擊斃槍手，挽救無辜性命，被視為這場槍擊案的英雄。

一名員警當時在現場，聽到商場內H&M商店傳來槍聲，立即衝了過去，發現有一名槍手持AR-15步槍，正在濫殺無辜，該名員警立即通報，轉述槍擊現場混亂情況：「有人在逃跑，有槍擊案發生。」眼看大勢不妙，員警透過無線電話要求警力支援：「我需要每個人趕來支援。」

根據每日郵報獲得的語音檔案，這名員警在警力支援抵達後大約兩分鐘，就成功擊斃槍手，並告知同事：「我將他擊倒在地」，數分鐘後，無線電通訊又傳來另一個聲音：「我們有傷者，需要一輛救護車。」

根據報導，槍擊發生後，商店民眾被帶入上鎖的房間裡避難，等到槍擊案落幕，確認沒有安全疑慮時，僥倖逃過一劫的民眾走出來，看到滿地窗戶碎片、門口斑斑血跡以及裹在床單裡的血淋淋遺體，可見槍擊當時驚悚場面。

根據行車記錄器顯示，6日下午，33歲的槍手賈西 亞(Mauricio Garcia)下車後，朝著人行道上的行人開槍，在現場拍下影片的車輛開走時，仍可以聽到數十次的槍聲。

目前已知，八名死者其中一人是購物中心保全人員拉庫爾(Christian LaCour)，年僅20歲，是家族眼中的「漂亮孫子」。

艾倫市警局長哈維(Brian Harvey)向記者表示，這名英雄警官當時正好在購物中心，而且在接獲一通不相關電話時，「他聽到槍聲並跑向槍聲所在地，與嫌犯交火並擊斃嫌犯。」不過該名英雄員警的身分尚未公開。