德州商場槍案╱州長：問題不在槍 應從心理健康著手

德州達拉斯郊區「艾倫名品暢貨中心」6日下午發生槍擊慘案，德州州長艾伯特(圖中坐者)7日參加一場追悼會。他表示要加強照顧精神病者。(美聯社)

德州 6日再傳大規模槍擊 事件，州長艾伯特(Greg Abbott)稱，全美各州槍枝暴力都不斷增加，問題不在要怎麼管制槍枝，而是應該要從問題源頭的心理健康著手解決；共和黨德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)在貼文慰問受害者與家屬後則挨批，批評者要共和黨推廣有意義的槍枝管控，別只會在事發後慰問人。

「我們需要認清現實，全美各地在過去一兩年內，不管是紅州還是藍州，槍枝暴力都有增加，」艾伯特告訴福斯新聞，「不管是在槍管嚴苛還是友善的州，槍擊案都有增加。」

艾伯特並指出：「今年(槍枝暴力)受害者最多的是在加州，而他們有很嚴格的槍枝管制法律。」

艾伯特在發生槍擊案後遭批評，說是德州寬鬆的槍枝管制法案導致槍案頻傳，對此他反駁說，心理健康才是槍枝暴力的主因，只有從源頭解決這問題，才能減緩槍枝暴力的激增。

艾伯特說，美國境內怒火和暴力增生，德州正在做得是，努力透過解決憤怒和暴力的根本，解決其背後的心理健康問題。

德州參議員克魯茲和其他共和黨議員事後紛紛出面，向槍擊案受害人與家屬表達關心與慰問，反引發強烈反彈。

克魯茲致哀 挨批只會空談

克魯茲在推特上寫到：「我和海蒂(Heidi Nelson Cruz)都在為這起，發生於德州艾倫的可怕購物中心槍擊案受害者家屬祈禱。我們同時也為因此悲劇而受到影響的科林郡祈禱。」

致力槍枝暴力防治運動兼Moms Demand Action創辦人瓦茲(Shannon Watts)反嗆表示：「是你幫他用槍枝、彈藥和戰術裝備武裝自己。你很清楚知道他會做出這種事。省省你的祈禱和為已死槍手伸張正義的言論。」

根據新聞網站Axios和Open Secrets，克魯茲從希望能輕易取得槍枝的擁槍組織收到高達44.2萬元資金。所以，德州每次發生槍擊事件，克魯茲都只會出張嘴，包括2022年造成12人喪命的羅布小學(Robb Elementary School)槍擊事件和2019年造成23人死亡的艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪(Walmart)槍擊事件後，克魯茲都在事後上推特，向受害者與家屬「送上」關心與慰問。