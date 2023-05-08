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德州商場槍案╱槍手穿特戰服 持步槍濫射逾100槍

記者顏伶如／綜合報導
兇手賈西亞6日被在附近執勤的一名警員當場擊斃，躺在購物中心外過道。(取自推特)
兇手賈西亞6日被在附近執勤的一名警員當場擊斃，躺在購物中心外過道。(取自推特)

德州購物中心槍擊案槍手證實為曾任保全的33歲男子賈西亞(Mauricio Garcia)，6日下午持AR-15步槍濫射100多槍，造成八人慘死，死者當中包括至少一名兒童，另有多人受傷。警方尚未公布賈西亞作案動機為何，但調查人員研判，賈西亞可能是白人至上主義者或新納粹極端主義意識形態的追隨者。

兇手衣服有右翼敢死隊標章 警疑仇恨犯罪

警方目前以疑似「仇恨犯罪」(hate crime)方向偵辦。華盛頓郵報報導，賈西亞行兇時穿著服裝胸前有著「右翼敢死隊」(Right Wing Death Squads，RWDS)縮寫字樣標章。

德州達拉斯郊區「艾倫名品暢貨中心」6日下午發生八死槍擊慘案，商場內購物者驚恐出逃...
德州達拉斯郊區「艾倫名品暢貨中心」6日下午發生八死槍擊慘案，商場內購物者驚恐出逃，在警方指導下，魚貫而出。(美聯社)

1警剛好在場 擊斃兇嫌 仍有3人未脫險境

賈西亞6日下午在達拉斯郊區「艾倫名品暢貨中心」(Allen Premium Outlets)購物商城朝人群開槍，後來遭到警方擊斃。一名艾倫警察局員警當時正在購物中心處理其他案件，聽到槍聲後趕往事發地點，開槍將賈西亞擊斃。遭到開槍的民眾當中有六人當場死亡，兩人送醫後宣告不治。截至7日上午為止，仍有三名傷者仍未脫離險境，狀況危急。

華郵報導，警方調查發現賈西亞停放在購物中心附近的車內還有五把槍與更多子彈。賈西亞作案時身穿防彈衣，持有一把AR-15步槍與一把手槍，在H&M服飾店門口對人群開槍 。

根據警方調查，賈西亞曾任保全，至於是否曾在「艾倫名品暢貨中心」工作，目前無法確知。華爾街日報報導，賈西亞從今年3月以來的登記地址是距離「艾倫名品暢貨中心」大約30哩的一家汽車旅館(motel)，員警前往搜索時發現更多彈藥。

槍手曾在陸軍服役遭汰除 鄰居：他很安靜

賈西亞與父母同住在達拉斯東北區(Northeast Patrol)社區，槍擊案發生後一小時，聯邦調查局(FBI)與警方便前往搜索，透過翻譯與賈西亞父母溝通。鄰居指出，常看到賈西亞身穿類似保全人員的制服，賈西亞個性「非常安靜」，有些「極不尋常的行為」。賈西亞作案時使用的道奇(Dodge)Charger灰色轎車，平常就停在家門口。

福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，賈西亞使用的電郵帳號名稱為「死亡毀滅與愛」(deathdestructionandlove)。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)對達拉斯地方電視台WFAA表示，賈西亞曾在陸軍服役，但因為心理健康問題而遭汰除。調查人員指出，賈西亞並無犯罪前科或以半自動步槍開槍的前科。

德州達拉斯郊區「艾倫名品暢貨中心」6日下午發生八死槍擊慘案，商場內購物者驚恐出逃...
德州達拉斯郊區「艾倫名品暢貨中心」6日下午發生八死槍擊慘案，商場內購物者驚恐出逃，在警方指導下，魚貫而出。(美聯社)

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