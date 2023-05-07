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74歲查理貌似健康良好 但若駕崩 新的繼承順序為何？

編譯潘勛、徐薏茹／綜合6日電
英王查理三世(左)6日加冕，新的王室繼承順序也引發討論。(美聯社)
英王查理三世(左)6日加冕，新的王室繼承順序也引發討論。(美聯社)

英王查理三世6日加冕後，雖然貌似健康良好，但畢竟74歲，好事者不禁揣想，萬一他駕崩，他的王后卡蜜拉該當如何是好？她有權利當上君王嗎？王位接班順序井然嗎？此話題已在網路媒體msn引發議論。

查理三世若是駕崩，英國會立即啟動專為國王逝世準備的「梅奈橋行動」(Operation Menai Bridge)，先通知英國政府，繼而知會大英國協元首，訃聞會貼上白金漢宮的各宮門，全國降半旗致哀，新君王立即自動登上王位。

王冕一般傳給君王最年長的子嗣，在此便是現年40的威廉王子，威廉現在掛的頭銜「威爾斯王子」(Prince of Wales)，通常就是保留給最明顯的男性王儲。

假如威廉有個三長兩短，那麼王冠會傳給他的長子喬治；喬治是王位繼承順位第二人，但他今年才9歲，顯然18歲以前無法勝任立憲君王的角色。那麼，目前王位接班順序第五的哈利王子(Prince Harry)是第二位成年人，可能會成為攝政王，等到侄子成年再正式傳位給他。

英國國會網站表示，遇到攝政，任命「攝政王」是代君王行事；繼承王位的君主不到18歲，或者君主「身心有恙」，永遠失能，才找人攝政。

碰到這種狀況，可能會引發一堆新麻煩，鑑於哈利王子已明白表示，自己對王室生活及規範實在找不到什麼快樂，而且自2020年起已辭去王室工作成員的身分。

卡蜜拉無法繼承王位，原因在嫁入王室的人無法取得繼承而來的頭銜，此外查理一死，她的王后頭銜也不保；新王威廉的妻子凱特(Kate Middleton)將取而代之。

嚴格來說，卡蜜拉可以取得先王遺孀(Queen-dowager)這個頭銜，但不曉得她會不會真的使用這個稱謂。她可能也無法使用王太后(Queen Mother)頭銜，因為她只是威廉及哈利兩王子的繼母。

因為卡蜜拉是查理三世的第二位妻子，她的頭銜疑問揮之不散，畢竟她不是威廉及哈利的生母。

依據新的王室繼承順序，喬治的妹妹、威廉8歲的女兒夏綠蒂公主(Princess Charlotte of Wales)排第三，第四則是威廉與凱特王妃的第三個孩子、5歲的路易王子(Prince Louis of Wales)

在哈利之後，則是哈利與梅根的4歲長子亞契王子(Archie Mountbatten-Windsor)排第六。

威廉 哈利 英國

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