哈利王子隻身赴英匆匆返美 加冕典禮與威廉零互動

讓英國王室頭疼的兩大爭議人物哈利王子(左)與安德魯王子(右)6日出席加冕典禮。哈利王子在儀式結束後，立即趕赴機場搭機返美。(歐新社)

哈利 王子(Prince Harry)隻身赴英，6日出席父親查理三世國王的加冕禮。在眾人注視下，哈利在典禮中與其他王室成員坐在第三排；整個儀式中，他沒有和坐在第一排、曾經關係親密的哥哥、威廉 王儲(Prince William)有任何互動；也沒有在儀式結束後與王室成員一起現身白金漢宮陽台。

事實上，典禮一結束，哈利就立即前往機場飛回加州，與妻子梅根(Meghan)和一雙兒女團聚。據報導，6日也是哈利長子亞契(Archie)的4歲生日，他急著趕回家與兒子道晚安，也因此錯過了加冕禮後的王室午餐和大合照。

哈利專程返鄉參加父親加冕禮，只在英國 匆匆停留28小時42分鐘。但這是哈利出版暢銷書「備胎」(Spare)揭露諸多家庭秘辛、與溫莎王室內部裂痕加深之後，首次與父親會面，媒體的關注如放大鏡般審視一切。

幾個月來，哈利一直讓英國公眾猜測對他是否出席加冕禮一事。4月，白金漢宮和哈利的發言人證實，哈利會出席，但梅根不會來。直到典禮前夕，英國小報對哈利是否出席，仍揣測紛云。

38歲的哈利，身穿晨禮服，胸前別著勳章，微笑抵達加冕禮舉行地點西敏寺教堂，他行經走道，與部分與會者進行眼神交流並向一些人打招呼。然後，在第三排落座。

第一排坐的是威廉王子、凱特王妃和他們的孩子夏洛特公主和路易斯王子(Princess Charlotte and Prince Louis)。與哈利同一排的是碧翠絲公主(Princess Beatrice)和尤金妮公主(Princess Eugenie)，她們是女王次子安德魯王子(Prince Andrew)的女兒。

曾經親密無間的威廉和哈利，在父親加冕典禮上似乎沒有互動。每日電訊報(The Daily Telegraph)報導，雙方的消息來源都表明，哈利和威廉的關係處於谷底，「兩兄弟已經幾個月沒有說話了」。

加冕禮之後，當查理三世和王后卡蜜拉正式擔任君主制最高職位，與包括威廉全家在內的大群王室成員，一起在白金漢宮陽台上向民眾揮手致意時，哈利缺席了。

哈利的叔叔安德魯王子也沒有現身白金漢宮陽台；他因為與美國淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)扯上關係，讓王室顏面無光，關係疏遠。