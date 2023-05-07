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加冕勺、聖油瓶…千年歷史加冕典禮 每樣禮器皆有重要象徵

編譯俞仲慈／綜合6日電
鍍金加冕勺與聖油瓶於12世紀打造，是加冕儀式最古老的聖物。(美聯社)
鍍金加冕勺與聖油瓶於12世紀打造，是加冕儀式最古老的聖物。(美聯社)

倫敦街頭6日聚集200萬人，見證英國王室闊別70年的查理三世(King Charles III)加冕典禮，而且具有千年歷史的加冕儀式，使用的每一種禮器都有其重要性與象徵意義，等於讓全球1億觀眾上了一堂歷史課。

除此之外，威爾斯王妃凱特一身裝扮，也是媒體關注的焦點，另外加冕典禮結束後，威爾斯親王威廉將一家五口當天的活動點滴剪輯成一支短片，公布在社群媒體，和英國民眾分享喜悅。

有上千年歷史的英國皇室加冕典禮，儀式中使用的禮器皆有其象徵意義，代表王室、人民、教會與神的連結。

加冕勺(Coronation Spoon)

鍍金加冕勺於12世紀打造，是加冕儀式最古老的聖物，首度於1349年在西敏寺(Westminster Abbey)使用，油膏之禮是加冕大典中最神聖的一環，相當於「國王與上帝共處的時刻」。

英格蘭教會(Church of England)主教長坎特伯里大主教(Archbishop of Canterbury)將把聖油從綴有老鷹的金瓶倒在加冕勺上，在國王的頭、胸與手塗上聖油並畫十字架，但此儀式在屏風遮蔽下進行，不會公開轉播。

聖油瓶(Ampulla)

聖油瓶相傳是1661年專為查理二世加冕典禮打造，靈感來自14世紀聖母(Virgin Mary)顯靈傳說，瓶頂造型為黃金老鷹；該傳說稱聖母在英格蘭國王亨利二世(Henry II)的大法官與最高神職領袖貝克特(St. Thomas Becket)面前顯靈，並給他一隻黃金老鷹和用來聖化未來英國君主的聖油。

聖油(Coronation oil)

「聖油」以耶路撒冷(Jerusalem)舊城以東山脊「橄欖山」(Mount of Olives)、兩處小樹林採收的橄欖壓榨製成，對基督徒而言，具有重大的宗教意義。

威廉在社媒曬花絮短片

查理三世加冕典禮另一亮點，莫過於威爾斯王妃凱特，她身穿英國設計品牌亞歷山大·麥昆(Alexander McQueen)象牙色絲綢長禮服出席，容光煥發。

長禮服裙襬以刺繡裝飾英國玫瑰、蘇格蘭薊、威爾斯水仙花和愛爾蘭三葉草，象徵整個大不列顛王國；至於銀絲、水晶做成的頭飾，同樣也出自Alexander McQueen，造型設計與禮服下襬的刺繡圖案，相互輝映，增添高貴典雅的氣質。

威廉王子、凱特王妃和女兒夏洛特公主、兒子路易斯王子，在加冕典禮結束後，回到白金漢...
威廉王子、凱特王妃和女兒夏洛特公主、兒子路易斯王子，在加冕典禮結束後，回到白金漢宮，在陽台上接受民眾歡呼致賀。(美聯社)

至於凱特王妃佩戴的珍珠鑽石耳環，大以來頭，是1981年黛安娜王妃與查理王子的訂婚禮物，象徵凱特向已故婆婆黛安娜致意的表現。

在加冕典禮結束後，威爾斯親王威廉和王妃凱特將一支家庭影片上傳至社群媒體，八歲夏綠蒂公主(Princess Charlotte)和五歲路易王子(Prince Louis)，歡欣鼓舞跳上馬車，以及威廉一家五口從遊行到西敏寺，再到白金漢宮陽台的活動點滴，藉此和英國民眾互動，並發文表示：「多美好的一天，感謝促成所有一切發生的各界人士。」

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