母親、妻兒都比他受矚…加冕大秀讓查理終成主角 但能演多久？

查理三世(左)與王后卡蜜拉6日坐在車內，從白金漢宮前往西敏寺大教堂，途中向夾道歡迎的民眾揮手致意。(Getty Images)

紐約時報 6日報導，英王查理三世 加冕，終於成為英國 王室群星合演連續劇大戲的焦點，哪怕僅只一天；雖說英國君主加冕，理所當然是政治儀式、宗教典禮，但自從前女王伊麗莎白二世1953年加冕以來，它也變成電視秀，查理王要想出頭，真得賣命演出。

紐時指出，在播出多年的電視劇集，要想推出新主角總是大挑戰；6日晨的英國王室劇特別專集中，主打「王冕」、「繼承」等元素，查理王終於過癮了一把；到了電子時代，即便權力來自繼承的君主都得極力主張自己很重要。

查理王的加冕是全彩壯觀，展現英國傳統如孔雀開屏的美麗，還有21世紀電視劇的花俏。英國擺出最精美的服裝、最珍貴的傳世寶物，當然還有最妙的雨滴。各家電視網出動所有攝像鏡頭，捕捉一切壯麗，甚至西敏寺都有X光解析圖，「童話」這個詞用了不止一次。

但童話也傳達訊息，查理王加冕這一則有好多，既把君主制打造出現代感，還傳達綿延不息；重新架構圍繞王室的說三道四，另推出查理王，他不僅是元首，還領銜主演。

這件事真難辦到。查理自己一生從沒當上巨星，他成為國王幾個月了，幾十年來也算個國際角色，但故事主軸一直在他的母親、前後兩個妻子以及他的兩個兒子。

數百名身著黃衣、反君主制組織「共和」的示威民眾高舉「非吾國王」的標語，希望查理三世是英國最後一位國王。(路透)

就整個電視時代來講，王權的視覺代表一直是他的母親。查理的大婚是20世紀最大戲劇之一，但他能在「查理及黛安娜」擔綱主演裡排行前頭，只跟血源有關，筆劃順序也不無影響。現在換個角度，他在這齣冗長連續劇裡，只算副線演員，主戲是他丟臉的弟弟安德魯王子，還有他離經叛道的次子及兒媳。

查理6日是中心角色，在經心推出的慶典上，他看來很嚴肅，甚至可說被戲分壓垮了。替他加上去的每一件皇室行頭，不管是寶球、珠光寶氣的劍、層層套套的袍子，似乎都加重他的心理負擔。卡蜜拉王后倒是從頭到尾笑開花，似乎樂子比他還多。

甚至最後他搭顛簸的金色馬車離去，感覺上也是個壯麗有諸多不舒服的象徵。英國廣播公司(BBC)轉播小組還討論起要拖著長達數尺的奢豪服裝坐上馬車，真是危險、挑戰。

在美國，時光距獨立革命250年了，把英王加冕看待成服裝秀，就容易得多了。