我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

母親、妻兒都比他受矚…加冕大秀讓查理終成主角 但能演多久？

編譯潘勛／綜合6日電
查理三世(左)與王后卡蜜拉6日坐在車內，從白金漢宮前往西敏寺大教堂，途中向夾道歡迎的民眾揮手致意。(Getty Images)
查理三世(左)與王后卡蜜拉6日坐在車內，從白金漢宮前往西敏寺大教堂，途中向夾道歡迎的民眾揮手致意。(Getty Images)

紐約時報6日報導，英王查理三世加冕，終於成為英國王室群星合演連續劇大戲的焦點，哪怕僅只一天；雖說英國君主加冕，理所當然是政治儀式、宗教典禮，但自從前女王伊麗莎白二世1953年加冕以來，它也變成電視秀，查理王要想出頭，真得賣命演出。

紐時指出，在播出多年的電視劇集，要想推出新主角總是大挑戰；6日晨的英國王室劇特別專集中，主打「王冕」、「繼承」等元素，查理王終於過癮了一把；到了電子時代，即便權力來自繼承的君主都得極力主張自己很重要。

查理王的加冕是全彩壯觀，展現英國傳統如孔雀開屏的美麗，還有21世紀電視劇的花俏。英國擺出最精美的服裝、最珍貴的傳世寶物，當然還有最妙的雨滴。各家電視網出動所有攝像鏡頭，捕捉一切壯麗，甚至西敏寺都有X光解析圖，「童話」這個詞用了不止一次。

但童話也傳達訊息，查理王加冕這一則有好多，既把君主制打造出現代感，還傳達綿延不息；重新架構圍繞王室的說三道四，另推出查理王，他不僅是元首，還領銜主演。

這件事真難辦到。查理自己一生從沒當上巨星，他成為國王幾個月了，幾十年來也算個國際角色，但故事主軸一直在他的母親、前後兩個妻子以及他的兩個兒子。

數百名身著黃衣、反君主制組織「共和」的示威民眾高舉「非吾國王」的標語，希望查理三...
數百名身著黃衣、反君主制組織「共和」的示威民眾高舉「非吾國王」的標語，希望查理三世是英國最後一位國王。(路透)

就整個電視時代來講，王權的視覺代表一直是他的母親。查理的大婚是20世紀最大戲劇之一，但他能在「查理及黛安娜」擔綱主演裡排行前頭，只跟血源有關，筆劃順序也不無影響。現在換個角度，他在這齣冗長連續劇裡，只算副線演員，主戲是他丟臉的弟弟安德魯王子，還有他離經叛道的次子及兒媳。

查理6日是中心角色，在經心推出的慶典上，他看來很嚴肅，甚至可說被戲分壓垮了。替他加上去的每一件皇室行頭，不管是寶球、珠光寶氣的劍、層層套套的袍子，似乎都加重他的心理負擔。卡蜜拉王后倒是從頭到尾笑開花，似乎樂子比他還多。

甚至最後他搭顛簸的金色馬車離去，感覺上也是個壯麗有諸多不舒服的象徵。英國廣播公司(BBC)轉播小組還討論起要拖著長達數尺的奢豪服裝坐上馬車，真是危險、挑戰。

在美國，時光距獨立革命250年了，把英王加冕看待成服裝秀，就容易得多了。

英國 查理三世 紐約時報

上一則

巴菲特：美中緊張加劇「愚蠢」 需要彼此應和睦相處

下一則

「非吾國王」查理加冕典禮鬧場 反君主制團體51人被捕

延伸閱讀

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議
英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂
大不敬？英王一走出教堂 哈利即停唱國歌

大不敬？英王一走出教堂 哈利即停唱國歌
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

熱門新聞

英國凱特王妃頭戴桂冠水晶銀飾出席6日國王查理三世加冕大典。（美聯社）

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

2023-05-06 08:23
長期獨自照顧行動不便的父親，不知何時才是盡頭的沉重壓力，讓Mike感到身心俱疲。(特派員黃惠玲／攝影)

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

2023-05-02 12:15
圖為在北京首都機場的中國東方航空客機。(美聯社)

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

2023-05-01 02:28
在美國社會越來越老齡化的今天，如何讓長者老有所依、老有所養，是當前重要議題。(美聯社)

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

2023-05-02 02:30
英國國王查理三世（右）6日舉行加冕大典，兒子威廉王子（中）在宣誓後親吻父親臉頰。（截取自NBC直播影片）

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

2023-05-06 08:36
81歲的傑西卡·利茲出庭作證形容川普於1979年在飛機上「想親吻我，抓住我的乳房，就好像他有40億隻手。」（歐新社）

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

2023-05-03 00:35

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議