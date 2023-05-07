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「非吾國王」查理加冕典禮鬧場 反君主制團體51人被捕

編譯廖振堯／綜合6日電
數百名身著黃衣、反君主制組織「共和」的示威民眾6日高舉「非吾國王」的標語，稱王室在現代民主憲政中沒有立足之地。(Getty Images)
數百名身著黃衣、反君主制組織「共和」的示威民眾6日高舉「非吾國王」的標語，稱王室在現代民主憲政中沒有立足之地。(Getty Images)

英國國王查理三世6日舉行加冕大典，上萬民眾齊聚慶祝與表達支持。不過數百名身穿黃衣、反君主制組織「共和」(Republic)的示威民眾聚集在倫敦市中心遊行路線兩旁，高舉「非吾國王」的標語。倫敦警方為維持秩序，逮捕該組織領導人和其他51人。

路透報導，倫敦都會警察局指揮官芬德利(Karen Findlay)聲明稱完全理解大眾對今早逮捕行動的擔憂，但過去24小時警方收到抗議者擾亂遊行的訊息，因此展開大規模逮捕行動。「共和」則稱領導人史密斯(Graham Smith)在遊行前就已被拘留，但警方沒有證實史密斯被捕，說逮捕行動是因為相信抗議者會在紀念碑潑漆、破壞遊行活動。

「共和」希望查理三世是最後一位英王，稱王室在現代民主憲政中沒有立足之地，且支出高昂，要求選舉產生國家元首。反對黨工黨議員路易斯(Clive Lewis)表示，一個世襲的富翁、出生於財富和特權，象徵社會財富和權力的不平等。蘇格蘭格拉斯哥、威爾士卡迪夫也有抗議活動，他們舉著「廢除君主制，養活人民」的標語。

自查理三世去年9月成為英王以來，抗議人士便不斷侵擾皇室活動，如查理三世3月在西敏寺的大英國協日活動中受到質問、11月在約克遭蛋襲。大英國協成員國也出現保留態度，澳洲新南威爾士州政府便因省錢，決定雪梨歌劇院不為加冕典禮舉行燈光秀。

遊行 查理三世 英國

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