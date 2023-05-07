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英王室聲望直落 時隔70年的加冕典禮不再耀眼

記者胡玉立、編譯盧炯燊、俞仲慈／綜合報導
查理三世(左)和王后卡蜜拉6日在加冕禮結束後，回到白金漢宮，在陽台上接受民眾歡呼道賀。新王登基雖是大事，但也再次引發君主制度還有無保留傳承的必要。(Getty Images)
查理三世(左)和王后卡蜜拉6日在加冕禮結束後，回到白金漢宮，在陽台上接受民眾歡呼道賀。新王登基雖是大事，但也再次引發君主制度還有無保留傳承的必要。(Getty Images)

從1953年時27歲的女王伊麗莎白二世加冕典禮，到2023年74歲的查理三世加冕典禮，70年的演變，英國王室家庭、英國和整個世界都發生了翻天覆地的變化；儘管在歷史實質上，從盛大的公眾遊行到莊嚴的傳統教堂儀式，兩場加冕禮相互呼應，但在許多方面，這兩個看似相似的事件，卻截然不同。

今日美國報(USA Today)報導，「國王：查理三世的人生」(The King: The Life of Charles III)作者安德森(Christopher Andersen)說：「兩場加冕禮在歷史上有著前所未有的重大差異，各自呈現它們走到那一刻的非凡旅程。」

伊麗莎白二世加冕代表了二戰動盪後的年輕希望，查理三世則在烏克蘭戰火紛飛、歐洲和全球政治金融緊張局勢加劇之際加冕；伊麗莎白成為一個仍在持續擴張的帝國統治者，查理則面臨一個日趨衰落的大英國協，箇中成員益發質疑君主制的必要性。

70年前，1953年伊麗莎白二世加冕典禮乘坐黃金馬車經過特拉法加廣場。（美聯社）
70年前，1953年伊麗莎白二世加冕典禮乘坐黃金馬車經過特拉法加廣場。（美聯社）

伊麗莎白要求將她的加冕典禮進行首度電視直播，根本改變了英國君主制曾經過度私密的性質；但電視是對觀眾的單向演講，今日網路時代，絕大多數人可在世界各地從手機快速瀏覽查理的加冕典禮。

英國伯明翰城市大學非裔研究教授安德魯斯(Kehinde Andrews) 指出：「伊麗莎白女王登基時仍擁有帝王般的風度，但我們現在對這個家族的骯髒事了解太多了，無法如此尊重他們。光輝已褪，我們發現『國王從未穿上任何衣服』；查理的加冕禮難以像他母親的加冕禮那樣耀眼。」

有線電視網(CNN)在查理加冕前公布的最新民調顯示，有超過三分之一英國人表示，過去十年來對於王室的支持度持續下滑，顯示查理三世未來如何維護英國王室地位，將面臨嚴峻的挑戰。

爭取共和反對君主制的人士一直希望推翻英國已有上千年歷史的君主制，民意調查顯示，反對君主制以及對這個制度冷漠以對者都在持續增加，全國社會研究中心(National Center for Social Research)最新調查發現，只有 29%的受訪者認為君主制非常重要，是40年來的最低水平。

根據英國公眾報告(UK public reporting)指稱過去十年來，英國民眾對於王室的關注度和支持度持續下降，皆是受到一連串醜聞波及。

來源：BBC

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