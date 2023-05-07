加冕激發「反思殖民」 大英國協部分成員促脫離君主制

來自大英國協的各國儀隊7日在倫敦參加慶祝查理三世的登基大典。(路透)

在查理三世 國王7日加冕禮上，士兵手持巴哈馬、南非、吐瓦魯(Tuvalu)等地旗幟遊行，向英王致敬；這一幕證實了英國 與其前殖民地的聯繫。但大英國協內的許多國家對這場70年來首次加冕禮，反應冷漠；有些則視此為反思英國壓迫及殖民主義血腥過去的機會，要求切斷英國君主制所有聯繫。

大英國協(Commonwealth of Nations)共56個成員國，查理三世是其中15國的元首。最近一個宣布取消英王元首地位的大英國協國家是加勒比海的巴貝多(Barbados)，2021年它以民選總統取代當時英女王伊麗莎白二世。此決定在鄰國牙買加、巴哈馬和貝里斯(Belize)引發類似的共和運動，重新評估查理作為國家元首的角色是否適當。

18世紀時，貝里斯是英國人的定居點，主要出口木材，當時該地區的奴隸達2300人，他們拖著沉重的木材；對於這段歷史，貝里斯及鄰國要求英國賠償及道歉的呼聲愈來愈高。

女王伊麗莎白二世在2022年駕崩時，貝里斯乃至整個加勒比海地區都出現是否脫離君主制的爭議，其實早在2021年女王仍然在世時，巴貝多早已爭論這個議題。加勒比海地區對英國君主制的尤其關注，源於這個制度提醒了許多人，英國曾占領、殖民、役役及剝削這個地區。

查理三世的加冕典禮，再度激發大英國協部分成員國脫離君主制的討論。圖為大英國協成員之一的烏干達孩童2007年揮舞英國與烏國國旗，迎接當時來訪的查理王子。烏干達已於1962年取消君主制，將國家元首改為民選總統。(美聯社)

在英王加冕禮舉行之際，牙買加首都金斯敦聖公會牧師梅傑-坎貝爾(Sean Major-Campbell)說：「越來越多牙買加人明白，殖民主義和奴隸制大屠殺倖存者尚未得到補償性正義，大家對英國王室的興趣已經減弱。」

倡議修改牙買加憲法以擺脫英國王室的漢密爾頓(Rosalea Hamilton)則組織了「加冕日論壇」，讓更多牙買加人參與政治改革進程。她說，這次活動是「向國家元首發出信號，強調當務之急是擺脫他的領導地位，而非專注於他的加冕禮」。

在查理加冕兩天前，有來自12個大英國協的活動人士致函敦促他為英國殖民主義遺留問題道歉。信函連署人之一、澳洲 參議員索普(Lidia Thorpe)表示，查理應「開始修復殖民造成的損害，包括歸還從我們人民身上奪走的財富」。

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)出席加冕禮並宣誓效忠國王，但他贊成放棄君主制，只是不願在三年任期內舉行全民公投。

專家表示，儘管大英國協存在缺陷和歷史包袱，但仍具有吸引力，對較貧窮國家尤然。前法國殖民地加蓬(Gabon)和多哥(Togo)去年就是最新加入的大英國協成員。大多數觀察家認為，像牙買加這樣希望民選國家元首的國家，可能會保留其國協成員資格。