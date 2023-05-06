英王「加冕椅」700年歷史 現存最古老家具之一

數百年來，英國國王或女王接受加冕和塗油禮時，都得坐在這張平常擺放在西敏寺的聖愛德華寶座；這張加冕椅由愛德華一世於1296年委託製造。（記者張宗智／攝影）

查理三世 (King Charles III)將於6日坐上具有700多年歷史的加冕椅，正式成為英國 國王。

這把鍍金的橡木椅是英國歷屆君主加冕的座椅，包括亨利八世(Henry VIII)、伊麗莎白一世(Queen Elizabeth I)，以及查理的母親伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)。

西敏寺(Westminster Abbey)指出，這把鍍金的橡木椅是現存最古老的家具之一，13世紀由英格蘭國王愛德華一世(King Edward I)委託製造，基底為橡木，起初貼滿金箔、嵌著彩色玻璃，並有花鳥、樹葉等精緻彩繪，椅腳是四隻鍍金雄獅，王座之下原本放置來自蘇格蘭的「斯昆石」(Stone of Scone)，這塊重達300磅的斯昆石1996年歸還蘇格蘭政府，蘇格蘭政府在典禮期間將斯昆石送到西敏寺，暫借給英國王室。

「斯昆石」又稱加冕石(Coronation Stone)或命運之石(Stone of Destiny)，它是對英格蘭和蘇格蘭都具有特殊歷史意義砂岩板，幾世紀來，這塊石頭一直鑲嵌在加冕椅的底座，作為英國君主加冕之用。

大英百科全書(Encyclopedia Britannica)指出，斯昆石重達300多磅，長寬高分別為26吋、16吋和10吋。

斯昆石的確切緣由不明，蘇格蘭歷史學者斯基恩(William Forbes Skene)在1869年的論述中提到，這塊石頭與多個團體穿越當今的歐洲，最終被蘇格蘭傳奇國王佛格斯(Fergus)從愛爾蘭帶到蘇格蘭。

愛丁堡的公共研究機構「蘇格蘭歷史環境」(Historic Environment Scotland)地質學者1998年檢驗斯昆石，確認其含有蘇格蘭柏茲夏(Perthshire)地區常見的砂岩成分，推測這塊石頭可能原本屬於皮克特人(Picts)，由蘇格蘭開國君主肯尼斯一世運到蘇格蘭斯昆鎮而得名。