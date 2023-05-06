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英王加冕首現「回收」王冠 不用爭議鑽石「光之山」

記者胡玉立／綜合報導
卡蜜拉王后6日將在加冕典禮上戴上這頂瑪麗王冠。（Getty Images）
卡蜜拉王后6日將在加冕典禮上戴上這頂瑪麗王冠。（Getty Images）

5月6日的英國加冕典禮將出現近代史上首次「回收再利用」王冠，白金漢宮並特別表示，有爭議的「光之山」(Koh-i-Noor)鑽石，不會用於加冕典禮上。

「山之光」鑽石是世上最古老、最大的切割鑽石之一。它的所有權一直存在爭議；印度多次聲稱是這顆鑽石的合法所有者，部分巴基斯坦和阿富汗人士也稱擁有該鑽石合法所有權。有人擔心如果使用了它，會讓英國與印度發生外交爭端。

6日在西敏寺教堂舉行的加冕典禮，王后卡蜜拉將和查理三世國王一起加冕。白金漢宮表示，卡蜜拉將戴上瑪麗女王王冠(Queen Mary's Crown)，重複使用是為了「永續性和效率」。這頂王冠已從倫敦塔中取出，並為加冕典禮調整過大小。

多年來有關「光之山」鑽石起源，一直存在各種理論和神話；但歷史學家一致認為，它是伊朗統治者納德沙 (Nader Shah) 於1739年從印度帶走。

它遭到數次掠奪和易手，英國吞併旁遮普(Punjab)後，它於1849年被簽給了英國總督。至於它是如何被戰敗的印度國王簽給征服印度大片土地的東印度公司(East India Company)，一直有爭議。

有人聲稱這是「禮物」，但合著有關「光之山」書籍的BBC記者安妮塔·阿南德(Anita Anand)說：「不知有多少『禮物』是被刀子抵住送出的。」

1850年代亞伯特親王(Prince Albert)曾將「光之山」重新切割和鑲嵌在維多利亞女王胸針中；最終被納為「御寶」。

卡蜜拉王后6日將在加冕典禮上戴上這頂瑪麗王冠。（Getty Images）
卡蜜拉王后6日將在加冕典禮上戴上這頂瑪麗王冠。（Getty Images）

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