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哈利來梅根不來 外界緊盯查理三世怎擺平家人恩怨情仇

記者顏伶如／綜合報導
爭議不斷的哈利王子（右），最終得以回到倫敦參加父親的加冕大典，但妻子梅根（左）留在美國，避免引起爭議。（歐新社）
爭議不斷的哈利王子（右），最終得以回到倫敦參加父親的加冕大典，但妻子梅根（左）留在美國，避免引起爭議。（歐新社）

英國國王查理三世住王宮，出門時乘坐由司機駕駛的賓利(Bentley)轎車，還是英國最有錢的富豪之一，但仍有一事跳不出世俗的框架：家庭生活複雜；美聯社報導，從王室成員之間在加冕儀式上的肢體語言、座位安排，甚至到服裝選擇，都會受到各界高度檢視，王室觀察家也將尋找任何透露王室成員關係緊張的蛛絲馬跡。

查理三世有梅開二度的妻子，有鬧出醜聞的弟弟，有憤憤不平的兒子與兒媳，關係不睦的家人各自有著暗中相挺的盟友，經常到處對媒體爆料王室祕辛。查理三世希望控制家人之間的緊張關係，讓王室成員與2800名賓客順利參加於西敏寺舉行的盛典。

查理三世的家人當中，除了二兒媳梅根‧馬克爾(Meghan Markle)之外，當天將會全員到齊。

查理國王的次子哈利王子(Prince Harry)上個月在控告英國報紙侵犯隱私的訴訟中透露，十年前曾想提告卻遭父親阻止，因為父親不希望在作證時被迫說明與黛安娜王妃(Princess Diana)結婚時便與舊情人卡密拉(Camilla Parker-Bowles)維持地下情。

美聯社報導分析，查理三世未來幾周及未來幾年如何處理王室成員之間的恩怨情仇，對於保存並保護延續1000年的世襲君主制，具有關鍵影響；倘若失去民眾的尊重，溫莎王朝(House of Windsor)恐將淪落到跟明星、網紅與實境電視節目參賽者一般的地位，變成英國八卦媒體炒作對象，王室所肩負的服務公眾角色職責、威望將蕩然無存。

王室歷史學者維克爾斯(Hugo Vickers)表示，民眾應該不要理會媒體報導的聳動標題，把重點放在查理三世成為國王之後的成就；他說，從某種角度來看，查理三世自從當上國王，「彷彿變成一個全新的人」。

維克爾斯說，民眾應該觀察現在的查理三世，觀察他如何處理每件事情，以正面眼光看待他，看到他在許多議題上的決策後來證明都是正確的。他指出：「遺憾的是，他的婚姻當中曾出現困難時期，還發生過其他問題，可是我們現在處於變化多端的年代。」

查理三世 英國 哈利

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