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查理三世加冕估計要花1億英鎊公帑 比女王多1倍

記者顏伶如／綜合報導
查理三世繼承母親伊麗莎白二世將於6日登基，但較70年前的大典，今天的儀式加入了多元的元素。（路透）
查理三世繼承母親伊麗莎白二世將於6日登基，但較70年前的大典，今天的儀式加入了多元的元素。（路透）

物價飛漲的通膨危機讓英國民眾叫苦連天，但從英國國王查理三世(King Charles III)加冕儀式的規畫安排，外界卻感受不到英國的財務壓力。時代雜誌(TIME)報導，英國不惜成本舉辦查理三世加冕典禮，為期三天的盛典期間，全國各地都有街頭派對，在溫莎(Windsor)舉辦一場演唱會，象徵意義十足的典禮5月6日將在西敏寺(Westminster Abbey)舉行之後，緊接著就是宏偉壯觀的大遊行，總共花費估計高達英國納稅人稅金1億英鎊(約1億2500萬美元)。

查理三世加冕儀式任務代號為「金球行動」(Operation Golden Orb)，白金漢宮與唐寧街都沒有證實加冕儀式具體花費為何，但英國媒體報導大多估計為1億英鎊，金額比英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)1953年加冕儀式花費多出一倍。

70年前，1953年伊麗莎白二世加冕典禮乘坐黃金馬車經過特拉法加廣場。今天她的兒...
70年前，1953年伊麗莎白二世加冕典禮乘坐黃金馬車經過特拉法加廣場。今天她的兒子查理三世國王也將走同樣的路線。（美聯社）

紐約時報報導，1953年的加冕儀式總共花費為157萬英鎊，創下當時君主體制加冕儀式最昂貴開銷，換算現今幣值大約為5600萬英鎊。今年查理三世加冕儀式為了維安投入大量成本。

某些英國內閣首長對於縮減加冕儀式的提議感到不悅。「蘭卡斯特公爵領地大臣(Chancellor of the Duchy of Lancaster)陶敦(Oliver Dowden)便說，在這個屬於國家歷史的重要時刻，民眾不想看到「令人覺得悶悶不樂的省吃儉用」。

民調機構YouGov最新調查顯示，超過半數英國民眾認為加冕儀式的開銷不應該由政府承擔，同意政府承擔的受訪者僅32%，某些受訪者則質疑為何王室不能自行埋單。

倫敦大學學院(University College London)憲法研究小組名譽資深研究員莫里斯(Bob Morris)說，加冕儀式由英國政府承擔開銷而不是王室自行負擔的理由在於「這是一場國家活動」。

對於用納稅人的錢辦加冕典禮，英國人逾半不贊同，支持的僅約三成。圖為王室粉絲5日在...
對於用納稅人的錢辦加冕典禮，英國人逾半不贊同，支持的僅約三成。圖為王室粉絲5日在典禮前卡位。（美聯社）

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