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查理三世加冕有4大創舉 改「人民宣誓」惹爭議

編譯徐薏茹／綜合報導
英國籌辦為期三天的國王及王后加冕大典及活動，除了有莊嚴的儀式，也有熱鬧的演唱會。（美聯社）
英國籌辦為期三天的國王及王后加冕大典及活動，除了有莊嚴的儀式，也有熱鬧的演唱會。（美聯社）

英國新王查理三世(King Charles III)的加冕典禮安排上，將有許多首度安排的嘗試與變化：女性神職人員將扮演重要角色，國王本人也將大聲唸誦禱告詞，並且首度有其他宗教信仰的宗教領袖參與。

而除了官方語言，加冕典禮也將首度使用英國其他語言，包括以威爾斯語、蘇格蘭語、蓋爾語、愛爾蘭語歌頌的讚美詩。

儘管做出改變反映其他信仰，但國王的三項宣誓仍保持不變，包括維持新教改革宗教(the Protestant Reformed Religion)的承諾。

王室：認可傳統、反映多元社會

加冕典禮的全部細節已由倫敦蘭柏宮(Lambeth Palace)公布；坎特伯里大主教(The Archbishop of Canterbury)表示，查理三世的加冕典禮將「認可並慶祝傳統」，同時包含「反映當代社會多樣性的新元素」。

傳統的貴族宣誓效忠將由人民宣誓取代，在西敏寺或在家觀禮的每個人被邀請加入「數百萬人的合聲」，向新王致敬。

蘭柏宮大主教辦公室發言人表示：「人民致敬特別令人激動，因為這是全新的環節。因為科技的進步，這成為我們可以共享的事情，所以不只是西敏寺裡的民眾，線上、電視上、正在收聽、在公園聚集、觀看大螢幕及教堂裡等地方觀禮的人群都可參與。」

雖然幾世紀以來不變的宣誓誓言將保留新教的承諾，蘭柏宮表示坎特伯里大主教將事先說明，英格蘭教會(Church of England)將努力創造「讓所有信仰的人民都能自由生活的環境」。

蘭柏宮發言人說：「17世紀的宗教與文化背景與現今當代、多信仰的英國截然不同。」因此本次加冕的誓詞將首度加入序言。

從貴族變人民宣誓效忠 挨批「應該反過來」

然而，對於以人民取代傳統貴族對新王宣誓效忠的儀式，也出現不少質疑的聲音。

抗議加冕典禮的反君主制組織「共和國」(Republic)批評：「在民主國家，應該由國家元首對我們(人民)宣誓效忠，這是一種冒犯、充耳不聞，蔑視人民的舉動。」

英國 查理三世

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