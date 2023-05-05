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地區性銀行頻爆雷 民調：半數民眾擔心存款是否安全

編譯陳韻涵／綜合4日電
美國地區型銀行接連爆雷，包括位於鳯凰城的西方聯盟金控在內的幾家銀行股價重挫，引起金融界和存款戶擔心。(Getty Images)
美國地區型銀行接連爆雷，包括位於鳯凰城的西方聯盟金控在內的幾家銀行股價重挫，引起金融界和存款戶擔心。(Getty Images)

地區銀行接連爆出危機，蓋洛普(Gallup)4日公布的最新民調顯示，近半數(48%)美國民眾擔心放在銀行的存款是否安全，是自2007年到2009年的「經濟大衰退」(Great Recession)以來最低。 

這項調查接續地方性大銀行接連爆出危機後進行，矽谷銀行(Silicon Valley Bank)和紐約的Signature銀行因聯邦升息，銀行財務健全於3月爆出擠兌潮而遭監管，接著第一共和銀行(First Republic)的恐慌上周末也發作，之後被全國最大銀行摩根大通(JP Morgan)收購。 

蓋洛普民調4月3日到25日在矽谷銀行與Signature銀行倒閉之後、第一共和銀行風波引爆前進行，調查結果因受訪者的黨派、高等教育學歷與收入而異，但投資人截至本月4日仍關切許多中型銀行的財務健康狀況。

儘管華爾街可能帶動當前悲觀情緒，但蓋洛普民調數據顯示，可能有其他原因；僅36%民主黨受訪者擔心銀行存款，但55%的共和黨和51%的獨立選民害怕存款不保。

若依教育程度來看，36%有大專院校學歷的人對此表示關切，僅9%受訪者相當擔心。沒有高等學歷的54%受訪者，多少有點擔心存款不翼而飛，24%的人則表示「相當關切」。

富裕的受訪者比較不擔心銀行存款，家庭年收入逾10萬元的受訪者中，有40%表示「相當擔憂」或「稍微擔心」，相較家庭年收入在4萬元到9萬9999元之間的受訪者有52%的人如此認為，而家庭年收入不到4萬元的族群則有50%對此惶恐。

蓋洛普表示，受訪者擔心銀行存款的比率，反映對政府的整體信任程度，2008年9月布希總統(George W. Bush)任內，更多民主黨受訪者擔心資金安全。

蓋洛普表示，「黨派分布今日幾乎扭轉」，聯邦政府2008年接手大銀行後，民主黨籍的歐巴馬總統在選戰中打敗共和黨籍的馬侃(John McCain)，「民主黨與獨立選民的憂慮程度下降，而共和黨人則提高八個百分點」。

蓋洛普指出，這項悖論顯示學歷和收入較差的人更容易擔心，畢竟聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation)擔保每個戶頭上限25萬元。 

蓋洛普表示，「學歷與收入較差的人會擔心，因為他們可能不知道聯邦存保機制」，「他們或許不滿現任政府和美國經濟現況」。

民主黨 矽谷銀行 民調

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