我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼3個熱門設施翻新 6月5日起關閉

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

拜登出訪在即 與國會債限磋商只剩6個工作天

編譯陳韻涵／綜合4日電
美國國債預計6月1日就到達舉債上限，如果兩黨還無法達成協議，恐引起國債違約的危機。(Getty Images)
美國國債預計6月1日就到達舉債上限，如果兩黨還無法達成協議，恐引起國債違約的危機。(Getty Images)

美國可能最快在6月1日債務違約，而拜登總統出訪在即，表示他與國會領袖達成債限協議磋商只剩六個工作天；為避免違約，白宮擬定提高債限的備案，白宮預算辦主任表示，短期提高債限是選項之一。

國會與白宮面臨財政部資源極其有限且快速耗盡的「X日」(X-date)期限壓力，聯邦政府能否履行所有債務的前景不明。

財政部長葉倫(Janet Yellen)本周警告國會議員，「X日」最快可能在6月1日來臨。

技術上而言，國會領袖與拜登還有約一個月的時間磋商提高政府借貸上限的議題，但實際上，各方可能只剩六天討論解決方案，避免美國違反其財務履約義務。

根據拜登與國會領袖的公開行程，他們待在華府的時間，截至本月底，僅剩不到一周。

拜登已召集眾院領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)、參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)、參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)，以及眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)9日到白宮商討債限解決方案。

16日將是各方關鍵人物待在華府的最後一日，之後，拜登預定出訪逾一周，先赴日本參加七大工業國(G7)峰會，接著飛往澳洲出席領袖四方(Quad，澳洲、日本、美國與印度)安全會談，而眾院與參院則將在29日的國殤日(Memorial Day)假期前後休會。

若磋商失敗，拜登可能延後或取消行程；他擔任副總統時就曾因政府財政僵局而延後行程；前總統歐巴馬2013年也曾取消亞洲行，留在國內處理政府關門危機。

檯面上，兩黨都希望在債限到期前達成各自所求，共和黨議員堅持大砍聯邦開支換取提高債限，而民主黨則希望在不設前提的情況下調高舉債上限。

私底下，拜登政府官員與議員已開始探索讓步空間與其他辦法，包括短期提高借貸上限，換取更多時間尋找兩黨可達成共識的立場。

白宮預算管理局(OMB)局長夏蘭達‧楊格(Shalanda Young)4日證實，短期調高債限在考慮之列，「我確定這是方案之一，問題是時間多久，我會考慮所有選項。」

消息人士表示，即使最後未能提高舉債上限，政府官員也已開始探索新方式來支付政府開銷。

拜登 白宮 眾院

上一則

債限僵局難解…違約或共和黨提案 皆傷經濟

下一則

銀行危機疑涉股價「市場操縱」 聯邦調查

延伸閱讀

面對中國核威脅 眾院外委會主席：希望與日本進行演習

面對中國核威脅 眾院外委會主席：希望與日本進行演習
拜登出訪在即 與國會磋商債限只剩6個工作天

拜登出訪在即 與國會磋商債限只剩6個工作天
若中共犯台 美：衝擊全球金融每年6000億至1兆美元

若中共犯台 美：衝擊全球金融每年6000億至1兆美元
「驕傲男孩」前首領及3成員 陰謀叛亂定罪…可判20年

「驕傲男孩」前首領及3成員 陰謀叛亂定罪…可判20年

熱門新聞

長期獨自照顧行動不便的父親，不知何時才是盡頭的沉重壓力，讓Mike感到身心俱疲。(特派員黃惠玲／攝影)

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

2023-05-02 12:15
圖為在北京首都機場的中國東方航空客機。(美聯社)

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

2023-05-01 02:28
在美國社會越來越老齡化的今天，如何讓長者老有所依、老有所養，是當前重要議題。(美聯社)

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

2023-05-02 02:30
81歲的傑西卡·利茲出庭作證形容川普於1979年在飛機上「想親吻我，抓住我的乳房，就好像他有40億隻手。」（歐新社）

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

2023-05-03 00:35
全美約有6600萬退休民眾、身心障礙人士等每月領取社安金過生活。(美聯社)

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

2023-05-03 09:09
前副總統潘斯27日出席大陪審團為國會暴動案作證，創下首例。（Getty Images）

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

2023-04-28 02:29

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事