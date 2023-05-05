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債限僵局難解…違約或共和黨提案 皆傷經濟

編譯廖振堯／綜合5日電
美國可能最快在6月1日債務違約，但學者警告，若共和黨補救提案通過，將導致79萬個就業機會消失。圖為紐約市民眾走過「正在招聘」的海報。(Getty Images)
美國可能最快在6月1日債務違約，但學者警告，若共和黨補救提案通過，將導致79萬個就業機會消失。圖為紐約市民眾走過「正在招聘」的海報。(Getty Images)

聯邦政府距離債務上限觸頂、甚至違約，可能僅剩不到一個月的時間，總統拜登將於9日與國會領袖會面商討措施，試圖敲定解決方案。僵局似乎難解，聯邦債務違約恐永久推高美國人民借貸成本、危及社福和醫保基金；然而若採取共和黨的補救提案，則可能換來就業低迷、經濟成長減速且經濟衰退風險大幅增加。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，「稅務政策研究中心」資深研究員葛列克曼(Howard Gleckman)表示，如果美國違約，恐永久提高借貸成本。「主要影響是利率會大幅上升，而且它們已在急速向上，兩者將互相加速。」他指的是矽谷銀行、第一共和銀行倒閉後許多利率已經上升，包括信用卡、車貸及房貸。此外，聯準會去年開始便為了減緩通膨而升息。

政府、消費者、企業借貸成本上升只是難題之一，拜登政府將被迫選擇要把錢拿來還債，抑或是用於社會安全和醫保基金。財政部長葉倫(Janet Yellen)已警告，要重新調整財務系統並非易事，因系統是為了按時付款，不是按用途付款。

而路透報導，穆迪首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)4日在聽證會上告訴參院預算委員會，如果通過共和黨提案，美國2024年的國內生產總值(GDP)成長率將從2.23%降至1.61%，並導致79萬個就業機會消失。若國會不採取行動，則可能會在6月耗盡資金。

眾院共和黨提案的核心是大量削減政府明年支出達8%，往後每年支出增長限制在1%，共和黨人表示，隨著人口老化推高社安金和醫療成本，預計未來幾年美國債務將穩步攀升，需要削減開支以減緩債務成長，這是提高目前31兆4000億元債務上限的條件。拜登和民主黨則堅稱國會應無條件提高上限。

共和黨提案未具體說明削減哪些開支，但有黨內人士透露維持軍隊和退伍軍人等支出。民主黨人表示，這表示教育、執法等項目的支出會被迫削減平均22%。

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