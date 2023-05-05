地區銀行頻爆雷 西太平洋銀行、西方聯盟金控股重挫

地區銀行連日股價大跌，引發關注。圖為位於洛杉磯的西太平洋銀行。（美聯社）

繼加州矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)和紐約商業銀行Signature Bank在3月倒閉，加州第一共和銀行(First Republic Bank)1日遭查封和出售後，各地區型銀行正遭逢信心危機，股價 劇幅波動；其中，西太平洋銀行(PacWest Bancorp)4日股價慘跌約50%，西方聯盟金控(Western Alliance Bancorp)股價爆跌近40%，兩家股價重挫的銀行正急著安撫投資 人的擔憂。

地區銀行 急安撫投資人

地區銀行連日股價大跌，引發關注。圖為位於加州的西太平洋銀行。（美聯社）

位於洛杉磯的西太平洋銀行在媒體報導該行正評估其戰略選項後，股價在3日晚上突然下跌；該行表示將繼續尋求出售資產，以支撐其財務狀況；它還表示，最近幾天沒有看到「異常」的存款外流。

位於鳯凰城的西方聯盟金控也試圖安撫投資者，3日該銀行表示未看到存款外流；還指出，截至2日存款為488億元，3月底為476億元。4日該銀行並否認外傳有關它正考慮出售的報導。

銀行危機 股市空頭獲利

第一共和銀行1日賣給摩根大通(JPMorgan Chase)後，當天市場相對平靜，導致部分人士認為地區性銀行業的嚴重危機階段已經過去。但這種平靜並未持續多久，部分原因是押注股價下跌的賣空投資者，在地區銀行股暴跌時，明顯獲得巨額回報，正將做空焦點投向他們認定銀行體系內的下一個脆弱環節。

賣空第一共和股 賺200%

據市場數據公司S3 Partners稱，3月矽谷銀行倒閉以來，賣空第一共和銀行股票的回報率超過200%；部分投資者大舉獲利後，將目光轉向西太平洋銀行、西方聯盟金控、齊昂銀行(Zions Bancorporation)等其他區域性銀行，大量賣空活動已對這些銀行股價造成下行壓力。

銀行、監管機構 面臨挑戰

儘管股價不能完美衡量借貸方的健康狀況，但如何防止股市動蕩波及借貸方日常業務、避免嚇壞儲戶，銀行家和監管機構正面臨嚴峻挑戰。

而在地區銀行股再度動蕩之際，加拿大最大銀行之一道明銀行(TD Bank Group)4日宣布終止與田納西州曼菲斯(Memphis)地區銀行First Horizon的134億元合併協議，理由是監管批准存在不確定性。TD將向股價急挫35%的First Horizon支付2億元分手費。