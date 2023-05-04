若台海戰爭爆發 中國軍方科學家分析美這項軍武是最大威脅

圖為今年3月，美國空軍B-1B轟炸機、F-16戰機與南韓空軍F-35A舉行聯合空中演習。中國軍方研究人員發現，雖然F-22和F-35在各階段都對中國防禦構成「重大」威脅，但在中國所屬海域的任何潛在衝突中，F-35A可能用途更廣、戰力更強。（路透）

中國軍事科學家一項針對美軍第5代戰機的分析顯示，F-35在南海與台灣海峽對中國構成的威脅比F-22更大，儘管後者仍普遍被認為是世上最強大的隱形戰機。

南華早報報導，該篇論文刊登在《現代防禦技術》，是軍事科學領域的正統期刊，發行機構為中國航天科工集團（CASIC）。朝鮮日報東北亞研究所所長崔有植認為，這實際上相當於中國軍方內部機構承認，中國防空網無法攔截F-35，可謂「十分罕見」。

該論文分析具隱形功能的F-22和F-35戰機，B-2及B-1B轟炸機，XQ-58A和RQ-180無人機，在靠近中國沿岸時，依不同距離會構成多大威脅；距離沿岸500、300、100公里時，中國防空雷達是否能識別並予以攔截。

研究人員發現，雖然F-22和F-35在各階段都對中國防禦構成「重大」（significant）威脅，但在中國所屬海域的任何潛在衝突中，F-35A可能用途更廣、戰力更強。

南早提到，冷戰時期開發的F-22主要為了掌握制空權而生，地面攻擊火力有限，但速度與匿蹤能力都較優越。相較之下，F-35設計上強調多功能，且造價約8千萬美元，遠低於F-22的1.5億美元

「由於F-35A具備更先進的航空電子系統與多重能力（Multirole），它比F-22A構成更大威脅…考慮其既可作為蒐集情報的感應器，又可作為前線攻擊的主力護衛，對其應採用軟殺（Soft Kill）和硬殺（Hard Kill）的攻擊方式。」論文寫道。軟殺是透過電戰使戰機匿蹤功能失效；硬殺是以紅旗-9防空飛彈與J-20隱形戰機直接擊落。