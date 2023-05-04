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Fed升息1碼 利率16年新高 暗示將暫停升息

編譯潘勛／綜合3日電
聯準會主席鮑爾3日宣布升息一碼，利率來到16年來最高，顯示打擊通膨的決心，但也暗示升息動作暫時告一段落。（Getty Images）
聯準會主席鮑爾3日宣布升息一碼，利率來到16年來最高，顯示打擊通膨的決心，但也暗示升息動作暫時告一段落。（Getty Images）

聯準會(Fed)3日調高指標利率一碼(0.25個百分點)，為連續十次升息，藉此打壓通膨，也讓聯邦資金利率來到16年最高，但聯準會暗示升息即將暫停。利率升高，讓消費者、企業的借貸成本持續變貴，聯準會表示接下來將逐次開會評估升息對經濟成長及通膨的影響。

美聯社報導，在貨幣政策集會結束後發布的聲明上，聯準會拿掉上次聲明中認為或有必要「額外升息幾次」的字眼，代之以會權衡很廣的因素，以判定未來升息的幅度。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，尚未決定暫停升息，但指出改變聲明措詞已證實至少有此可能。

鮑爾強調過去六周三家中型銀行倒閉，可能讓其他銀行緊縮放款，期避免遭遇相同命運，如此可能促使經濟成長走軟、通膨降溫，聯準會未來就不必再升息。

離通膨2%目標 還有一段長路

至於聯準會指標的短期利率是否已高到放緩經濟，遏止通膨，鮑爾表示通膨壓力持續走高，要讓它回到2%的目標還有長路要走。

ING集團首席國際經濟學者奈特利(James Knightley)表示，最近銀行界備受壓力，放款條件快速緊縮，故相信這次升息代表利率來到最高峰。

「牛津經濟學」(Oxford Economics)機構首席經濟學者斯威特(Ryan Sweet)指出，假如通膨再漲，聯準會將毫不猶豫恢復升息，原因在官員們決心斬斷通膨，所以這次暫緩升息有可能只是一時之舉。

指標利率5.1% 借貸成本恐再漲

聯準會自2022年3月升息以來，房貸利率上漲不止一倍，車貸、信用卡借款、企業貸款的成本上升，讓景氣衰退的風險大增，房屋銷售因此大減；聯準會這次升息讓指標利率來到大約5.1%，可能讓借貸成本再漲。

聯準會會後的聲明與鮑爾在記者會上發言，都明確表示聯準會不認為連串升息已足以冷卻經濟、就業及通膨。通膨由去年6月峰值的9.1%，到3月已降到5%，但仍比聯準會設定的2%目標高很多。

三家倒閉的中型銀行都是購入給息很低的長期公債，因為聯準會升息，公債迅速貶值；鮑爾表示聯準會調查發現，中型銀行在銀行界動盪前已緊縮放款，三家銀行關門後更是如此。

聯準會經濟學者們估計，銀行緊縮放款，今年稍後將引發「溫和衰退」，因此減輕聯準會再升息的壓力。很多經濟學者認為，就算聯準會不再升息，指標利率也要維持在最高值一段時間，很可能到今年年底。

聯準會3日宣布升息一碼，已連續十度升息，美股連續三天收黑。(Getty Imag...
聯準會3日宣布升息一碼，已連續十度升息，美股連續三天收黑。(Getty Images）

聯準會 升息 利率

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