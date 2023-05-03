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公衛署長：孤獨有害健康 致命風險相當日吸15支菸

編譯周芳苑、彭尚興／綜合報導
公衛署最新報告指出，全美有半數成年人感受到寂寞，每年為孤獨付出的醫療代價也有數十億之多。（美聯社）
公衛署最新報告指出，全美有半數成年人感受到寂寞，每年為孤獨付出的醫療代價也有數十億之多。（美聯社）

孤獨潮席捲全美 每年數十億醫療代價

原來寂寞也是一種疾病。美國公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)2日表示，席捲全國的孤獨潮已危及民眾健康，其致命風險與每天吸15支香菸不相上下，醫療業每年為此付出數十億元代價。

公共衛生署公佈的81頁報告指出，早在新冠疫情爆發前，全美就約有半數成年人表示曾感受到可測量程度的寂寞。

公共衛生署長莫西2日在國會指出，孤獨的致命風險與每天吸十幾支香菸不相上下。（美聯...
公共衛生署長莫西2日在國會指出，孤獨的致命風險與每天吸十幾支香菸不相上下。（美聯社）

寂寞的人中風、失智機率比一般人高

報告並顯示，寂寞會直接衝擊健康，寂寞的人比正常人罹患心臟疾病的比率高29%，中風的機率增加32%，老年失智的可能性更多出50%。莫西並未提出數據顯示多少人直接因寂寞或孤獨而死亡。

美單人家庭60年多1倍 孤獨因疫惡化

研究顯示，美國60年來單人家庭數目增加了一倍，且人們越來越少與教堂、社區組織甚至家人來往，越來越感到孤獨。孤獨危機因新冠疫情而惡化；學校、工作場所關閉，數百萬人被迫與親朋好友隔離。

孤獨潮對15至24歲年輕人 衝擊最大

報告稱，疫情造成朋友見面時間減少；2020年與朋友相聚時間大約是每天20分鐘，遠少於近20年前的每天60分鐘。寂寞潮對15至24歲的年輕人衝擊最大，該族群疫情期間與朋友見面時間大減70%。

莫西同時強調，「即使有一大群人圍繞著你，你依然可能感到寂寞，因為寂寞是關於你與他人連結的質，而非量。」

莫西呼籲工作場所、學校、科技公司、社區組織．家長及其他相關人士有所改變，以增加人與人之間的連結；他建議人們參加社區團體、與朋友互動時放下手機，他並提醒雇主謹慎思考遠距工作策略、醫療體系對醫師提供訓練以察覺寂寞的風險。

科技加劇寂寞 社群媒體用越久越孤獨

科技讓寂寞感加劇，公衛署報告中引述研究稱，每天使用社群媒體至少二小時的社交孤立感機率是使用少於30分鐘者的二倍以上。

莫西說，社群媒體是造成寂寞感的推手，他特別建議科技業者對兒童的社群媒體使用行為採取保護措施。

總結公共衛生署的報告，莫西依據六大支柱，勾勒出全國性政策架構，包括：強化社會基礎設施，包括公園、圖書館及公共參與項目；在各層級政府部門推動支持人際聯繫的公共政策，例如容易取得的大眾運輸或有薪家庭休假日；動員健康照護單位注意因寂寞引發的醫療需求。

另外也包括改善數位環境，切實評估人類與科技的關係；透過更多針對寂寞的深入研究，強化大眾對於此問題的了解；以及培養重視人際聯繫的文化。

社群媒體 疫情 中風

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