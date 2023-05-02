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「黃柳霜芭比」能代表亞裔？華人反應各異 年輕人不認識

記者和釗宇／綜合報導
5月是亞太裔傳統月，玩具大廠美泰兒以華裔好萊塢的傳奇女星黃柳霜為原型，1日推出最新一款的亞裔芭比娃娃，構想來自1934年好萊塢電影「石灰屋藍調」內的女主角 旗袍造型。(美聯社)
5月是亞太裔傳統月，玩具大廠美泰兒以華裔好萊塢的傳奇女星黃柳霜為原型，1日推出最新一款的亞裔芭比娃娃，構想來自1934年好萊塢電影「石灰屋藍調」內的女主角 旗袍造型。(美聯社)

為紀念亞太裔傳統月，玩具公司美泰兒(Mattel)1日推出以好萊塢資深華裔女星黃柳霜為原型的「亞裔芭比」娃娃；對此，亞裔社區反應各異，紐約州國會眾議院孟昭文認為黃柳霜是「亞裔先驅」的代表，但年輕世代的留學生中，不少人甚至沒聽過黃柳霜這個名字，認為她已經無法代表現代亞裔。

孟昭文說，美泰兒推出黃柳霜原型的芭比娃娃，既是肯定了黃柳霜開創性的貢獻，也彰顯亞裔女性對於美國社會的重要；她表示，亞裔在美國歷史上做出的貢獻常常被遺忘或是忽略，使他們成了永遠的「異鄉人」，亞裔的經歷、故事、文化、歷史需要被更多的人聽到，亞裔傳統月不應僅在5月慶祝，而是應該每日。這也是她推動創建首個亞裔國家博物館的初衷，也希望更多的亞裔節日，諸如農曆新年、排燈節、開齋節等等，都能夠得到聯邦的認可。

「亞裔被重視 是好的開始」

紐約州首位華裔女性參議員曲怡文則表示，美泰兒此舉體現出對亞裔的重視，是一個好的開始，「讓孩子們在商店裡看到『亞裔芭比』，是亞裔主流化和大眾化的開始；就像好萊塢，現在華裔電影不再是邊緣群體，『亞裔芭比』也應該愈來愈多。」

她說，「亞裔群體是一個多樣化的群體，包括各個族裔，黃柳霜能不能代表亞裔這不好說。反過來講，什麼樣的人又一定能代表亞裔呢？反正這是一個好的開始，是認識到了亞裔社區的重要性，非常有意義。」

前紐約州眾議員牛毓琳則表示，選黃柳霜作為亞裔美國人的代表無可非議。她說，雖然這個人物面臨不少爭議，比如她所扮演的角色多數都比較出自刻板印象，迎合白人主流社會中對於「異域風情」的想像，「但我們不能忽略她所處的時代背景。在20世紀初的好萊塢，亞裔演員沒有什麼選擇的餘地，甚至連『好人』角色都難拿到，只有一些『傅滿洲』式的配角留給亞裔演員。黃柳霜在這種環境中曾經嘗試過反抗，甚至一度因種族歧視的氛圍過於嚴重而出走歐洲。她也盡量把自己的角色『演成好人』，這就足夠值得尊敬了。」

留學生：不如選梅艷芳

相比之下，留學生群體大多未曾聽過黃柳霜之名，即使聽過也只知道皮毛；來美十多年，已從紐約市立大學畢業的賈依說，她上網谷歌後才知道此人是個明星，「很難真的說能不能代表亞裔女性，因為很多人不認識她，」她說，如果真的要選個女明星，不如選更加家喻戶曉且形象堅強的梅艷芳。

和爸媽一起移民的吳茗，出國已20多年，也是在搜索後才知道此人，看到黃柳霜在1961年已過世，她稱「太過久遠，我爸媽都不知有沒有聽說此人」。

就讀哥大的黃靖說，相較而言，她希望能讓建築師林瓔(Maya Lin)代表亞裔女性，她於上世紀末在建築業嶄露頭角，作品既有華人視角，又不只是東方審美。江先生是受訪者中唯一表示聽過黃柳霜者 ，他表示，他知道黃柳霜曾被印在25美分紀念幣上；對於何人能代表華裔女性，他稱這很難精準找到一人，包括黃柳霜，「很難代表現在，也很難代表全部」。

亞裔演員 華裔 紐約州

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