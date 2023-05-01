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裴洛西批中國軍演「卑怯」、憶訪烏：以為會死

編譯尤寶琪／綜合30日電
突訪烏克蘭一周年，前眾院議長裴洛西在30日刊出的美聯社專訪中呼籲烏克蘭之戰與民主必須勝利。(美聯社)
突訪烏克蘭一周年，前眾院議長裴洛西在30日刊出的美聯社專訪中呼籲烏克蘭之戰與民主必須勝利。(美聯社)

前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問烏克蘭將滿一年，她日前接受美聯社專訪回想訪問過程，表示當時非常危險，以為「我們會死」，籲民主和烏克蘭必須勝利；裴洛西在專訪中主動提到台灣，直言中共紀錄越來越惡劣，並罕見稱讚眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)會晤過境美國的中華民國總統蔡英文

裴洛西在去年5月1日帶領代表團，前往訪問剛開始遭到俄羅斯入侵烏克蘭，並在祕密掩護下進入基輔，「當時非常危險，我們雖然不害怕，但以為我們會死，因為我們正要去訪問一個激烈的戰區，雖然我們被保護得很好，但那裡仍是個戰場。」裴洛西至今仍未透露當時到底是如何進入基輔。

前眾院議長裴洛西去年此時突訪剛陷入被俄國入侵的烏克蘭，與澤倫斯基總統握手加油。(...
前眾院議長裴洛西去年此時突訪剛陷入被俄國入侵的烏克蘭，與澤倫斯基總統握手加油。(美聯社)

裴洛西指出，烏俄戰爭將當時世上民主與專制間的鬥爭具體化，並強調「我們必須贏得勝利，我們必須為烏克蘭人民和我們的國家帶來積極正向的結果。」

當裴洛西抵達基輔後，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)還特地站在基輔街頭與她見面，讓全世界看到美國對反抗俄羅斯、捍衛民主的支持；澤倫斯基此舉也讓裴洛西看見烏克蘭民眾的勇氣。

裴洛西的訪問，在美國與烏克蘭之間開啟了一條新外交渠道，並在隨後一年內，吸引了兩黨高層的效仿，紛紛前往拜訪，包括總統拜登也在今年2月密訪烏克蘭；這隨著戰事而加深的美烏關係，即將在今年國會重新討論提供烏克蘭對抗俄羅斯資金時，再次受到考驗，但裴洛西堅信，在面對威權主義入侵時，國會會持續承諾捍衛海外民主，支持烏克蘭。

裴洛西隨後談到同年8月的訪台之旅，並拿出蔡英文總統頒授給她的「特種大綬卿雲勳章」，直言中國在她離台後舉行大規模軍演的行為「十分卑怯(cowardly)」；裴洛西也罕見的讚揚麥卡錫在今年4月會晤過境美國的蔡英文，尤其是對這歷史性會晤背後所代表的合作以及選擇加州雷根總統圖書館這個地點進行會晤。

裴洛西指出，「那背後的意義與訊息真的很棒，很適合那個地點。我向他此舉致敬。」

裴洛西 烏克蘭 蔡英文

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