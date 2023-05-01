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「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

編譯潘勛／綜合30日電
圖為在北京首都機場的中國東方航空客機。(美聯社)
圖為在北京首都機場的中國東方航空客機。(美聯社)

知情人士指出，美、中兩國正在談判，華府提議讓中國的航空公司赴美班機增加到每周12班次，一如美國班機飛往中國，前提是中方班機不得飛行俄羅斯領空的航線，但美方航空業者表示中國航空業者享有飛俄優勢，故反對增加中方航班，兩國關係想穩定更增分歧點。

「金融時報」30日報導，美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月同意，兩國有必要穩定關係，雙方多管齊下想達成此一目標；目前中方航空業者每周赴美8班次，美國同意增加到12班次，條件是不得飛經俄國航線前往美國。

飛經俄國 航線短得多

圖為美國航空客機。(美聯社)
圖為美國航空客機。(美聯社)
圖為在北京首都機場的中國國航客機。(美聯社)
圖為在北京首都機場的中國國航客機。(美聯社)

知情人士表示，自俄烏戰爭爆發以來，華府制裁莫斯科，故俄國禁止美國班機飛經該國領空，中國班機則不受限。美國業者抗議說，飛經俄國航線短得多，燃料消耗較少，尤其是飛到美東的航線，讓中國同業享有不公平優勢，故向華府遊說，反對增加中方赴美航班。

中批美將問題政治化

中國駐美大使館官員表示，北京提議讓兩國每周航班相同，都達12班次，「相當合理」，目前兩國談判陷入僵局，責任在華府，中國不接受航空業者不得飛經俄國航線的條件；美、俄爭執不該成為美、中問題，更不該以此為基礎，要求所謂的民航「互惠」。

中方外交官指出，習近平與拜登去年11月在峇里島的「20國集團」(G20)峰會均同意，兩國之間有必要增加人際交流，增加航班才能吻合該目標。

中方官員表示，不接受美國條件的另一原因，在其他國家如印度及阿聯酋的航班飛經俄國航線赴美，但美國沒有反彈；希望美方別把這個問題政治化。

美業者：不公平競爭

圖為美國航空客機。(美聯社)
圖為美國航空客機。(美聯社)
圖為在北京首都機場的中國國航客機。(美聯社)
圖為在北京首都機場的中國國航客機。(美聯社)

但美方業者取得一些國會議員支持，要求拜登政府拒絕增加中方班機；美國航空公司執行長伊頌(Robert Isom)向財經頻道CNBC表示，兩國航空業者競爭不該不公平，美方班機必須能飛相同距離，不致耗費更多燃料、增加飛行時間；但他希望華府能與北京取得解決方案，畢竟美、中航空需求量很大。

另名美國航空公司高層指出，中方業者更在意的是增加航班有面子，不在乎客容量，但美方業者希望航班減少但客容量更高，確保獲利，故處於不利態勢。

國安會及國務院均拒絕對美中磋商的現況發表評論，但國安會發言人表示，知曉美方航空業者的關切點；只是俄國違反國際法入侵烏克蘭，無法一如往常與俄國打交道。

俄國 航線 華府

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