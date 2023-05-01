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台2024大選民調╱47%認10年內兩岸開戰風險不高

聯合報系民意調查中心／電話調查報導
圖為一架殲15準備從山東艦甲板起飛。(美聯社)
圖為一架殲15準備從山東艦甲板起飛。(美聯社)

2024台總統大選，本報系最新調查發現，選戰議題方面，台灣選民有四成七認為十年內兩岸發生戰爭或武裝衝突的風險不高；至於2025非核家園的政策，台灣有四成四選民對此表示不支持。

兩岸路線  27％挺綠 26％挺藍

2024 台灣大選相關議題。(資料來源／聯合報系民意調查中心)
2024 台灣大選相關議題。(資料來源／聯合報系民意調查中心)
本報系最新調查發現，台灣有44%選民不支持2025非核家園政策，台灣各黨總統參選...
本報系最新調查發現，台灣有44%選民不支持2025非核家園政策，台灣各黨總統參選人的能源政見攸關選情。圖為蘭嶼核廢料貯存場。(圖 / 台電提供)

整體來看，對於藍、綠、白三大政黨的兩岸路線或政策，有二成七選民比較支持民進黨，二成六偏好國民黨，青睞民眾黨的兩岸路線或政策者占百分之八，百分之六對三大政黨都不支持，三成三無意見。

其中，國民黨和民進黨支持者都有八成左右肯定自家政黨的兩岸路線或政策最好，民眾黨支持者則有五成二力挺民眾黨的兩岸路線或政策，但也有一成一及一成六青睞民進黨和國民黨。

對於十年內兩岸發生戰爭或武裝衝突的風險，近半選民多認為機會不大(四成七)，不過也有三成四選民覺得有此可能，一成九無意見。

蔡2025非核家園 僅33％支持

2024 台灣大選相關議題。(資料來源／聯合報系民意調查中心)
2024 台灣大選相關議題。(資料來源／聯合報系民意調查中心)
本報系最新調查發現，台灣有44%選民不支持2025非核家園政策，台灣各黨總統參選...
本報系最新調查發現，台灣有44%選民不支持2025非核家園政策，台灣各黨總統參選人的能源政見攸關選情。圖為蘭嶼核廢料貯存場。(圖 / 台電提供)
本報系最新調查發現，台灣有44%選民不支持2025非核家園政策，台灣各黨總統參選...
本報系最新調查發現，台灣有44%選民不支持2025非核家園政策，台灣各黨總統參選人的能源政見攸關選情。圖為蘭嶼核廢料貯存場。(圖 / 台電提供)

分析顯示，認為兩岸十年內可能發生戰爭或武裝衝突的選民，多傾向支持藍營的侯友宜或郭台銘，支持度約在三成三左右；覺得兩岸戰爭風險不高的選民，則以支持賴清德的比重較高(三成四)。

至於蔡英文2025非核家園的政策，有四成四選民對此表示不支持，比重高於支持的三成三，二成三無意見。

分析顯示，國民黨和民眾黨支持者，多反對2025非核家園政策，比率超過六成；民進黨支持者則有五成五支持，二成八不支持；至於中立選民也以反對聲浪居多，四成不支持，二成九支持。

國民黨 民進黨 賴清德

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