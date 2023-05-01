擊敗俄國強敵 丁立人成中國首位世界西洋棋王

中國西洋棋好手丁立人30日在2023年西洋棋世界冠軍賽的快棋加賽，擊敗俄羅斯強敵涅波姆尼亞奇，成為中國第一位世界西洋棋王。(美聯社)

中國西洋棋(國際象棋)好手丁立人30日在哥薩克舉行的2023年西洋棋世界冠軍賽的快棋加賽，擊敗俄羅斯強敵涅波姆尼亞奇(Ian Nepomniachtchi)，成為中國第一位世界西洋棋王。

丁立人賽後說，對手涅波姆尼亞奇就要認輸的那一刻，自己有些激動、難以自持。回到休息室後，哭了很久，既是因為自己的努力，也因為這次比賽艱難的過程。

「我有點焦慮，會胡思亂想。朋友把這些概括為大賽的壓力，就像阿根廷隊奪得世界盃 (足球 賽)冠軍時那樣；朋友一直在幫我克服這些壓力。」丁立人說。

國際象棋聯合會(International Chess Federation)在Twitter發文形容這是棋史上最刺激與最具戲劇性的比賽之一。

本屆賽前，挪威棋手卡爾森(Magnus Carlsen)稱霸棋壇十年後選擇放棄衛冕，如今由西洋棋特級大師丁立人接替卡爾森成為世界棋王。

據報導，這次世界冠軍賽是世界西洋棋總會(International Chess Federation)本年度最重要賽事，新一屆男子世界冠軍將在2022世界冠軍候選人賽(Candidates Tournament 2022)冠亞軍得主涅波姆尼亞奇和丁立人之間產生。

比賽進行14盤慢棋對抗，先得7.5分者獲勝，涅波姆尼亞奇在第7輪獲勝後一直以1分優勢領先，直至丁立人第12輪取勝扳平比分，第13輪雙方弈和。

兩人29日在哈薩克 首都阿斯塔納(Astana)結束最後一輪慢棋爭奪，以和棋收場，總比分戰成7：7，30日透過快棋加賽決定世界冠軍歸屬，前3盤雙方都和局，丁立人在第4盤勝出。

中國西洋棋好手丁立人30日在2023年西洋棋世界冠軍賽的快棋加賽，擊敗俄羅斯強敵涅波姆尼亞奇，成為中國第一位世界西洋棋王。圖為丁立人30日與俄國涅波姆尼亞奇競技。(路透)

這次比賽總獎金200萬歐元(約220萬美元)，原先冠軍獎金120萬歐元，亞軍80萬歐元；但因比賽進入快棋加賽，冠軍最終將獲得110萬歐元(約121.2萬美元)，亞軍90萬歐元(約99.1萬美元)。

丁立人1992年出生於浙江溫州，現年30歲，1996年開始學棋，2009年成為中國國際象棋歷史上最年輕的男子全國個人冠軍，同年晉升為國際象棋男子特級大師。根據世界西洋棋總會2023年4月排名，目前丁立人以2788分排在等級分世界排名榜的第3位；涅波姆尼亞奇以2795分排名第2；卡爾森以2853分排名第1。

1991年首次為中國奪得西洋棋女子世界冠軍的謝軍在現場見證了這一歷史性時刻，激動落淚，她認為，有了丁立人的榜樣，中國將有更多青少年會參與西洋棋。

2019年10月，丁立人獲得世界盃賽亞軍，此番他終於創造歷史、成為中國第一位國際象棋世界棋王。奪冠之後，丁立人說他會和平常一樣散散步，還要跟大家一起吃頓好的。