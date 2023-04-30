我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

FBI：去年大規模槍案減少 但受傷人數增加

編譯尤寶琪／綜合29日電
美國境內大規模槍擊事件在2021年到2022年間有所減少，但造成的受傷人數卻增加。圖為肯塔基州銀行槍擊案發生後，民眾紀念逝者。(Getty Images)
美國境內大規模槍擊事件在2021年到2022年間有所減少，但造成的受傷人數卻增加。圖為肯塔基州銀行槍擊案發生後，民眾紀念逝者。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)最新公布的數據顯示，美國境內大規模槍擊事件在2021年到2022年間有所減少，但造成的受傷人數卻增加。

根據FBI的數據，2022年符合大規模槍擊標準的事件共50起，低於2021年的61起；大規模槍擊案所造成的死亡人數也有些微下降，從2021年的103人降到2022年的100人，但事件中受傷人數卻從140人增加到213人。

根據FBI定義，大規模槍擊事件是「一人或多人在人口稠密地區，主動持槍殺人或企圖殺人」；FBI的定義與其他衡量槍擊事件中所造成受害者總數的指標有所不同。根據紀錄造成四人或以上傷亡槍擊案件的槍枝暴力檔案(Gun Violence Archive)，2022年共發生646起大規模槍擊事件，2021年則發生690起。

美國境內大規模槍擊事件在2021年到2022年間有所減少，但造成的受傷人數卻增加...
美國境內大規模槍擊事件在2021年到2022年間有所減少，但造成的受傷人數卻增加。圖為肯塔基州銀行槍擊案發生後，民眾紀念逝者。(Getty Images)

儘管2022年大規模槍擊事件下降，但數據顯示，不管如何評估，標準為何，過去20年的大規模槍擊案整體數量只升不降。

「美國之音」(VOA)引述一名資深FBI官員告訴媒體：「雖然2021年到2022年大規模槍擊案減少，但隨著時間推移，自從我們開始記錄槍擊事件以來的20年間，尤其是在過去五年內，總體傷亡人數有所增加」。

FBI指出，大規模槍擊事件自2018年以來就持續成長；根據FBI數據，2018年共發生30起大規模槍擊事件。而槍枝暴力檔案則是從2016年就開始記錄大規模槍擊事件，根據紀錄，2016年共有383起事件。

2022年大規模槍擊事件包括了德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)槍擊，共造成21人喪命，其中包括19名兒童，以及紐約州水牛城連鎖超市槍擊案，共造成10人不幸死亡。這兩起槍擊案共列於2022年傷亡人數最多的前五起槍擊事件之中。

槍擊 FBI 德州

上一則

白宮記協晚宴 拜登狂酸共和黨：麥卡錫打電話問我秘密

下一則

吹葉機噪音太大 伊州男遭鄰居轟頭 送醫不治

延伸閱讀

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
奉獻華府警局30年 康提6/3卸任警長 轉FBI新職

奉獻華府警局30年 康提6/3卸任警長 轉FBI新職
武裝人員進駐各級學校 烏瓦德小學慘案後德州立新法

武裝人員進駐各級學校 烏瓦德小學慘案後德州立新法
MLB／大谷接力楚奧特 天使「3連轟」推翻皇家

MLB／大谷接力楚奧特 天使「3連轟」推翻皇家

熱門新聞

國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

2023-04-23 13:53
全國收視最高的福斯黃金主播卡爾森，與福斯新聞分道揚鑣。(美聯社)

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

2023-04-24 12:04
尹錫悅(左)收到有唐麥克林簽名的吉他。(路透)

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

2023-04-27 10:06
前副總統潘斯27日出席大陪審團為國會暴動案作證，創下首例。（Getty Images）

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

2023-04-28 02:29
79歲的前時尚雜誌ELLE專欄作家26日向紐約陪審團表示美國前總統川普強暴她、使她「無法與他人建立戀愛關係」，還批評川普通過否認強暴來「破壞卡洛爾的聲譽」。（美聯社）

出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我

2023-04-26 20:52
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童