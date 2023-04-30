FBI：去年大規模槍案減少 但受傷人數增加

美國境內大規模槍擊事件在2021年到2022年間有所減少，但造成的受傷人數卻增加。圖為肯塔基州銀行槍擊案發生後，民眾紀念逝者。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI )最新公布的數據顯示，美國境內大規模槍擊 事件在2021年到2022年間有所減少，但造成的受傷人數卻增加。

根據FBI的數據，2022年符合大規模槍擊標準的事件共50起，低於2021年的61起；大規模槍擊案所造成的死亡人數也有些微下降，從2021年的103人降到2022年的100人，但事件中受傷人數卻從140人增加到213人。

根據FBI定義，大規模槍擊事件是「一人或多人在人口稠密地區，主動持槍殺人或企圖殺人」；FBI的定義與其他衡量槍擊事件中所造成受害者總數的指標有所不同。根據紀錄造成四人或以上傷亡槍擊案件的槍枝暴力檔案(Gun Violence Archive)，2022年共發生646起大規模槍擊事件，2021年則發生690起。

美國境內大規模槍擊事件在2021年到2022年間有所減少，但造成的受傷人數卻增加。圖為肯塔基州銀行槍擊案發生後，民眾紀念逝者。(Getty Images)

儘管2022年大規模槍擊事件下降，但數據顯示，不管如何評估，標準為何，過去20年的大規模槍擊案整體數量只升不降。

「美國之音」(VOA)引述一名資深FBI官員告訴媒體：「雖然2021年到2022年大規模槍擊案減少，但隨著時間推移，自從我們開始記錄槍擊事件以來的20年間，尤其是在過去五年內，總體傷亡人數有所增加」。

FBI指出，大規模槍擊事件自2018年以來就持續成長；根據FBI數據，2018年共發生30起大規模槍擊事件。而槍枝暴力檔案則是從2016年就開始記錄大規模槍擊事件，根據紀錄，2016年共有383起事件。

2022年大規模槍擊事件包括了德州 烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)槍擊，共造成21人喪命，其中包括19名兒童，以及紐約州水牛城連鎖超市槍擊案，共造成10人不幸死亡。這兩起槍擊案共列於2022年傷亡人數最多的前五起槍擊事件之中。