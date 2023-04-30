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全美「最暢銷步槍」殺傷力大 1600萬人擁有AR-15

編譯潘勛／綜合29日電
AR-15是全美最熱銷的步槍之一，至少1600萬槍主擁有該型槍枝。圖為休士頓的愛槍人在選購槍枝。(Getty Images)
AR-15是全美最熱銷的步槍之一，至少1600萬槍主擁有該型槍枝。圖為休士頓的愛槍人在選購槍枝。(Getty Images)

AR-15是目前全美最熱銷的步槍之一，至少1600萬槍主擁有該型槍枝。「華盛頓郵報」及艾普索斯(Ipsos)聯合民調指出，33%受訪者表示購買AR-15是用來自衛；現今不斷傳出緊張及悲劇，讓這款強力武器大賣，在國人心中占很大分量，也讓國人對它看法分裂。

華郵29日報導，AR-15設計初衷是給士兵當步槍，五角大廈內部報告形容這種槍械是「傑出武器，殺傷力大」；它設計於1950年代末期，很快就成為越戰美軍制式配備，還取了M16這個名稱。

批評AR-15者指出，這款槍枝就民用而言，根本理不直氣不壯；幾家槍械廠認為這款步槍的半自動版本，是供民間使用的，對保衛自家而言，殺傷力太強，槍廠老闆都懷疑，想花不少錢來買一把的究竟有多少人。

AR-15是全美最熱銷的步槍之一，至少1600萬槍主擁有該型槍枝。圖為康州警政廳...
AR-15是全美最熱銷的步槍之一，至少1600萬槍主擁有該型槍枝。圖為康州警政廳官員展示槍枝。(美聯社)

早期槍械業最大槍枝展都把AR-15擺在秀場後頭；全國步槍協會(NRA)等槍枝團體焦點都放在推銷傳統步槍、手槍；大多數槍主也避開AR-15，斥責它為「黑槍」，與當時流行的標準木殼長槍大有區別。

最早推動AR-15上市的DPMS槍廠創辦人魯斯(Randy Luth)表示，NRA會員經過他們的攤位時，向他們比中指。

但如今AR-15是全美最暢銷步槍，約二十分之一的成年人至少擁有一把，相當於約1600萬人。幾乎每一家大型槍廠都生產自己款式的AR-15，現代款的這種步槍在實體店內及網站上觸目盡是。

聯合民調訪問約400名AR-15槍主發現，他們的居住地在紅州(共和黨)、藍州(民主黨)及紫州(搖擺州)都有。在一般民眾中，AR-15槍主較可能是白人男性，年紀在40到65歲之間，擁有較高收入，曾在軍中服役，政黨為共和黨；他們更可能住在前總統川普2020年勝選的州。

一名AR-15槍主表示自己選購這款槍械，是看到當前社會犯罪率升高，為自己保命和保護家人及房宅，火力不能比別人差。

自衛是買AR-15的最常見理由，其他原因還有休閒娛樂、打靶及狩獵；有人指出，按憲法第二修正案，自己有權取得AR-15。

民調 共和黨 華郵

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