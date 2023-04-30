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全美五分之一家庭買槍自衛 槍枝暴力更刺激買氣

編譯俞仲慈／綜合29日電
芝加哥大學的研究顯示，由於大規模槍擊案頻發，全美多達五分之一的家庭已購槍自衛。圖為華盛頓州居民在槍店選用槍枝。(美聯社)
芝加哥大學的研究顯示，由於大規模槍擊案頻發，全美多達五分之一的家庭已購槍自衛。圖為華盛頓州居民在槍店選用槍枝。(美聯社)

隨著全國各地槍枝暴力頻傳，國人購槍自衛的趨勢也越來越明顯。根據芝加哥大學(University of Chicago)研究機構NORC統計數據顯示，從2020年3月至2022年3月，全美約五分之一家庭買槍，同時每20人中就有一人是首次購槍。

根據「全國犯罪背景即時通報系統」(National Instant Criminal Background Check System)統計，疫情期間購槍人數從原本不到3000萬，已暴增至4000萬。

紐約州長島居民謝爾比(Shelby)表示，「對未知的恐懼加上疫情帶來的混亂是刺激購槍的原因，因為不確定居家環境是否安全。」謝爾比坦承自己買槍的動機是「因為一切變得越來越瘋狂，擁槍風氣正在轉變」。

芝加哥大學的研究顯示，由於大規模槍擊案頻發，全美多達五分之一的家庭已購槍自衛。圖...
芝加哥大學的研究顯示，由於大規模槍擊案頻發，全美多達五分之一的家庭已購槍自衛。圖為馬里蘭州居民在練習使用槍枝。(Getty Images)

過去幾周，紐約州、堪薩斯城和德州，都發生被害人因為走錯地點或開錯大門，遭到屋主開槍射殺的事件，其中一人不幸喪命；根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新統計資料，國內死於槍枝意外者有4萬8830人，超過死於車禍意外的4萬5404人。

東北大學(Northeastern University)教授米勒(Matt Miller)和哈佛大學(Harvard University)研究員艾茲拉(Deborah Azrael)合作進行的研究，從2019年1月至2021年4月，有近3%國人、即750萬人首次購槍，其中女性居半數、非裔20%、西班牙裔20%，男性則占63%、白人占73%。

米勒表示，「如今首次購槍者不太可能仍是男性，有可能是非白人、有可能是比現有、長期擁槍者年齡層更年輕化」。

該研究不但證實女性和非裔族群購槍比率逐漸增加，購槍者人口結構也出現變化，而且不論自殺、他殺或意外傷害造成的槍枝死亡風險，也會隨著購槍人口增加而大幅提高。

芝加哥大學的研究顯示，由於大規模槍擊案頻發，全美多達五分之一的家庭已購槍自衛。圖...
芝加哥大學的研究顯示，由於大規模槍擊案頻發，全美多達五分之一的家庭已購槍自衛。圖為一名兒童手持AR-15玩具槍參加在加州安大略舉行的槍展。(Getty Images)

然而槍枝暴力頻傳，民眾擔心更嚴格的槍枝管制法，反而刺激購槍的欲望，紐約州槍枝店老闆馬里納羅(Mike Marinello)表示，「每個人都會看新聞，即使是一起可怕事件，但大家口徑一致認為，會有槍枝管制新法出爐，所以爭先恐後去搶購可能不易到手的東西」。

馬里納羅坦承當前購槍買氣旺盛，包括紐約等州尚待核准的持槍許可證申請書已堆積如山。

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